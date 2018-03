Witthöft gewinnt in Miami deutsches Duell gegen Maria

Anzeige

In der Herren-Konkurrenz scheiterte Jan-Lennard Struff in der ersten Runde am schwedischen Talent Mikael Ymer. Der deutsche Davis-Cup-Spieler unterlag 6:3, 5:7, 1:6 gegen den 19-Jährigen, der als Nummer 407 der Weltrangliste dank einer Wildcard dabei ist.