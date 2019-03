WM-Bronze dank Motivationskick der Kollegin

Pruszkow.Als Tippgeberin und Motivatorin hat Kristina Vogel ihre einstigen Teamkolleginnen sogar noch auf dem Weg zur ersten Medaille bei der Bahnrad-WM im polnischen Pruszkow begleitet. Vogels langjährige Erfolgspartnerin Miriam Welte und WM-Debütantin Emma Hinze hatten am Mittwochabend bei der WM in der Nähe von Warschau die Bronzemedaille im Teamsprint geholt.

„Sie war zuhause vor dem Fernseher dabei und hat zwischen den Läufen immer wieder geschrieben und uns angefeuert“, sagte Welte nach dem ersten Edelmetall für den Bund Deutscher Radfahrer bei der ersten WM nach der Ära Vogel. „Es war ein Stück weit Kristina, die dabei war, auch wenn sie nicht live vor Ort sein konnte“, ergänzte die 32-Jährige. Vogel will allerdings noch nach Pruszkow kommen.

Welte hatte mit der seit ihrem schweren Trainingsunfall im Juni 2018 querschnittsgelähmten und im Rollstuhl sitzenden Vogel unter anderem viermal WM- und einmal Olympia-Gold gewonnen. „Sie hat mir geschrieben, was ich noch besser machen könnte“, erklärte die 21 Jahre alte Hinze nach ihrem ersten WM-Edelmetall im Profi-Bereich.

Bereits am Abend vor dem Rennen leistete Vogel wichtige moralische Unterstützung bei ihren einstigen Teamkolleginnen. „Kristina hat uns bei jeder WM immer eine kleine Wettkampfüberraschung geschenkt. Das war entweder ein Ü-Ei oder ein Stück Schokolade. Immer etwas Kleines, was noch mal einen Motivationskick geben sollte“, sagte Welte und ergänzte: „Ich habe mich sehr gefreut, als ich das Überraschungsei am Abend vor dem Rennen bekommen habe.“

Miriam Welte und Emma Hinze hatten sich im kleinen Finale mit einer Zeit von Zeit 32,789 Sekunden gegen Mexiko (33,455) durchgesetzt, gewannen Bronze im Teamsprint – und sorgten damit für einen gelungenen WM-Auftakt vor den Toren Warschaus.

Männer knapp Vierte

„Ich bin stabil dreimal eine gute Zeit gefahren. Emma ist dreimal eine super Runde darauf gefahren – wir haben verdient Bronze gewonnen“, freute sich die 32 Jahre alte Welte. Mit Rekord-Weltmeisterin Vogel hatte Welte zuvor viermal WM- und einmal Olympia-Gold gewonnen.

Bei den Männern mussten sich im kleinen Finale indes Timo Bichler, Stefan Bötticher und Maximilian Dörnbach mit einer Zeit von 43,294 Sekunden Russland (43,115) geschlagen geben und verpassten damit nur knapp denkbar Bronze. Gold sicherten sich im Finale die Niederlande, Silber ging an Frankreich.

Deutschlands Männer-Vierer hat indes das anvisierte Minimalziel problemlos erreicht. Mit einer Zeit von 3:56,897 Minuten nach 4000 Metern sicherten sich Felix Groß, Theo Reinhardt, Leon Rohde und Domenic Weinstein in der ersten Runde der Mannschaftsverfolgung Platz fünf. Für eine Schrecksekunde am ersten Tag hatte WM-Debütantin Lea Sophie Friedrich gesorgt. Die 19-Jährige kollidierte am Nachmittag im Training mit einem kanadischen Rennfahrer, der auf die vierfache Junioren-Weltmeisterin auffuhr und ihr bei der Kollision die Sattelstütze abriss. Friedrich erlitt nur leichte Schürfwunden. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019