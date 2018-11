WM-Entscheidung fällt im Tiebreak

London.Magnus Carlsen und Fabiano Caruana haben sich in der zwölften Partie der Schach-WM in London erneut mit einem Unentschieden getrennt. Der Weltmeister aus Norwegen bot gestern in London aus klar besserer Stellung die Punkteteilung an, die der US-Amerikaner Caruana nicht ablehnen konnte. Insgesamt steht es nun 6:6.

Die Entscheidung über den Titel fällt nach einem Ruhetag am Mittwoch im Tiebreak ab 16 Uhr. Dann stehen vier Schnellschach-Partien mit einer Bedenkzeit von 25 Minuten plus 10 Sekunden Zeitgutschrift pro Zug an. Falls danach kein Gewinner feststeht, folgen fünf Blitz-Mini-Matches mit fünf Minuten pro Spieler und drei Sekunden Zeitgutschrift pro Zug.Falls danach immer noch kein Sieger feststeht, folgt eine so genannte Armageddon-Partie, in der Schwarz mit einer Minute mehr auf der Uhr ein Remis zum Titelgewinn reicht. Im Tiebreak sieht sich Weltmeister Carlsen als klaren Favoriten, nicht zuletzt deshalb hatte er das Remis mit dem Angebot forciert. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018