WM-Finale Spanien gegen Argentinien

Peking.Spaniens Altmeister und Außenseiter Argentinien duellieren sich im Überraschungs-Finale der Basketball-WM um die Nachfolge des gestürzten Titelverteidigers USA. Angeführt vom überragenden NBA-Center Marc Gasol setzten sich die Iberer am Freitag in Peking in einem packenden ersten Halbfinale mit 95:88 (80:80, 71:71, 32:37) nach zwei Verlängerungen gegen Australien durch. Anschließend gewann Argentinien mit Altstar Luis Scola vor den Augen von Legende Kobe Bryant souverän gegen USA-Bezwinger Frankreich mit 80:66 (39:32). „Es wird ein sehr hartes Spiel. Sie haben Erfahrung, Größe, Herz und Talent“, sagte Gasol. dpa

