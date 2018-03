WM-Gastgeber Russland unterliegt Frankreich - Japan sieglos

Anzeige

Ex-Weltmeister Frankreich hatte seinen ersten WM-Test am vergangenen Freitag gegen Kolumbien trotz einer 2:0-Führung noch mit 2:3 verloren. Für die Équipe Tricolore beginnt die WM-Endrunde am 16. Juni mit dem Spiel gegen Australien in Kasan. In Gruppe C geht es außerdem gegen Peru und Dänemark.

Auch WM-Teilnehmer Japan blieb im zweiten Testspiel sieglos. Vier Tage nach dem dürftigen 1:1 gegen Mali kassierten die Asiaten in Lüttich eine 1:2 (1:1)-Niederlage gegen die Ukraine. Japan brachte sich durch ein Eigentor von Naomichi Ueda (21. Minute) selbst in Rückstand, Tomoaki Makino glich aber noch vor der Pause aus (41.). Den Sieg für die Ukraine machte Alexander Karawajew perfekt (69.).

Makoto Hasebe von Eintracht Frankfurt und Gotoku Sakai vom Hamburger SV standen in der Startelf der Japaner, die bei der WM-Endrunde auf Kolumbien, Polen und den Senegal treffen.