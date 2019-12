WM geht ohne Deutsche weiter

London.Die Darts-Weltmeisterschaft in London ist für die deutschen Profis endgültig vorbei. Debütant Nico Kurz schied in der dritten Runde als letzter Teilnehmer aus. Der Hanauer verlor zu Beginn der Nachmittagssession im Alexandra Palace gegen Englands Luke Humphries mit 2:4.

„Alleine die Erfahrung nehme ich mit, bei einer WM teilgenommen zu haben. Ich bin auf jeden Fall stolz auf mich. Dass ich es soweit geschafft habe, macht Mut“, sagte Kurz, der sich über 25 000 Pfund Preisgeld freuen durfte. Nach dem Aus von Max Hopp (3. Runde) und Gabriel Clemens (1. Runde) hat auch Kurz den Sprung in das nach Weihnachten beginnende Achtelfinale verpasst. In der Geschichte des Turniers schaffte es bislang kein Deutscher in die Runde der letzten 16. dpa

