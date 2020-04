WM-Ticket für Nationalteam

Wien.Die deutschen Handball-Nationalmannschaften der Frauen und Männer haben durch den Abbruch der Qualifikation automatisch Tickets für die nächsten Großturniere sicher. Die Europäische Handball-Föderation (EHF) reagierte am Freitag mit Absagen verschiedenster Wettbewerbe auf die Corona-Pandemie. Deutschlands Frauen stehen damit in der Endrunde der Europameisterschaft im Dezember in Dänemark und Norwegen. Das Männer-Team von Bundestrainer Alfred Gislason bekam einen Startplatz für die WM in Ägypten im Januar zugewiesen.

Löwen trifft EHF-Pokal-Abbruch

Darüber hinaus steht der THW Kiel durch den Abbruch der Achtel- und Viertelfinal-Spiele der Champions League als Teilnehmer des Finalturniers am 28. und 29. Dezember in Köln fest. Grund dafür ist, dass sich nach einem EHF-Beschluss die jeweils zwei besten Teams der beiden Vorrundengruppen für das Final Four qualifizieren.

Der EHF-Pokal wurde dagegen komplett abgebrochen. Damit fällt auch das für den 29. und 30. August geplante Finalturnier aus, welches eigentlich die Füchse Berlin ausgerichtet hätten. Mit vier Siegen aus vier Spielen hatten die Rhein-Neckar Löwen in ihrer Gruppe klar auf Viertelfinal-Kurs gelegen. dpa

