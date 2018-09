WM-Ticket gelöst

Leipzig.Der überragende Dennis Schröder und sein Team hüpften in einem Kreis auf und ab und feierten ausgelassen das WM-Ticket. Mit einer beeindruckenden Aufholjagd machten die deutschen Basketballer um NBA-Profi Schröder das Ticket für die WM 2019 in China vorzeitig perfekt. In einem wahren Krimi bezwang das Team von Bundestrainer Henrik Rödl Israel trotz lange schwacher Leistung mit 112:98 (92:92, 35:54) nach Verlängerung und feierte den achten Sieg im achten Qualifikationsspiel. „Es war Wahnsinn. Das Spiel generell war nicht so gut von uns, aber wir haben es geschafft, uns zu qualifizieren“, sagte Schröder. „Wir haben nicht aufgehört, an uns zu glauben.“ Dabei lagen Schröder & Co. in Leipzig zeitweise schon mit 23 Punkten zurück, kämpften sich aber wieder heran.

Am Ende drehte der Aufbauspieler der Oklahoma City Thunder auf und führte sein Team mit 30 Zählern und 13 Assists zum umjubelten Erfolg. 0,4 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit brachte sein spektakuläres Anspiel auf Maximilian Kleber den Ausgleich, in den fünf Minuten Extrazeit dominierten Schröder & Co dann nach Belieben. „So Spiele erlebt man nicht alle Tage“, sagte Rödl. „Ein großes Lob an die Mannschaft, dass sie aus dem Loch rausgekommen ist.“

Neben Schröder fügte sich Robin Benzing nach seiner Rückkehr stark ins Team ein, erzielte 24 Punkte. Beim 86:43 in Estland am Donnerstag hatte der Kapitän wegen eines Aufenthalts bei seinem neuen Club Besiktas Istanbul noch gefehlt. dpa

