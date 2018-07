WM-Traum endet für Russlands «Wehrpflichtige»

Anzeige

Sotschi (dpa) - Als für Russland kurz vor Mitternacht die WM-Party nach über drei Wochen innerhalb einer Sekunde vorbei war, da verschwand der Mann mit dem markanten Schnauzer in Richtung Kabinengang. Ohne sich umzudrehen und festen Schrittes.

Stanislaw Tschertschessow ist ein Platz in der Ruhmeshalle des russischen Fußballs nach dem so bitteren Viertelfinal-Aus im Elfmeterschießen gegen Kroatien dennoch gewiss. Der Nationalcoach der Sbornaja konnte auch von Präsident Wladimir Putin am Telefon nicht getröstet werden. «Wir fühlen uns ein bisschen wie Wehrpflichtige, die früh abgezogen wurden», klagte er.

«Wir wollten der Heimat noch bis zum 15. Juli dienen», sagte Tschertschessow in dem ihm eigenen Sprachduktus. An diesem Tag findet in Moskau das Endspiel der Weltmeisterschaft ohne den Gastgeber statt. Dass die Russen als 70. der FIFA-Weltrangliste und krasser Außenseiter alle Erwartungen übertroffen hatten, machte sie trotz des WM-Ausscheidens stolz. «Unsere Herzen sind gebrochen. Wir haben gekämpft wie die Löwen», sagte Stürmer Artjom Dsjuba.