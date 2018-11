WM-Traum geplatzt

Auch Nationalspieler Dash Barber ist die Enttäuschung anzusehen. © dpa

Marseille.Deutschlands Rugby-Nationalteam hat die erstmalige Teilnahme an einer Weltmeisterschaft verpasst, aber Werbung für seinen Sport betrieben. Trotz einer starken kämpferischen Leistung vor allem in der Defensive unterlag das 15er-Team um Kapitän Michael Poppmeier Kanada 10:29 (7:10) und hat damit keine Chance mehr, bei der WM 2019 in Japan dabei zu sein. Dafür wäre der Turniersieg beim Vierer-Vergleich in Marseille, den Top-Favorit Kanada und Hongkong am Freitag unter sich ausmachen werden, notwendig gewesen. Am selben Tag (18 Uhr) bestreitet die DRV-Auswahl ihr letztes Match gegen Kenia.

„Ich bin stolz auf die Jungs, aber gratuliere Kanada auch zu einem verdienten Sieg“, sagte Nationaltrainer Mike Ford, unter dem sich die Mannschaft deutlich weiterentwickelt hat. Nach dem abermals geplatzten WM-Traum ist die Zukunft des nicht olympischen 15er-Rugbys in Deutschland offen. Denkbar ist, dass einige in die Jahre gekommene Leistungsträger ihre internationale Laufbahn nun beenden werden. dpa

