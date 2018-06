WM-Traum lebt weiter

Anzeige

Heidelberg.Die deutsche Nationalmannschaft im 15er-Rugby hat ihre Chance auf die erstmalige WM-Teilnahme gewahrt. Das Team von Nationaltrainer Pablo Lemoine bezwang am Samstag in Heidelberg in der Relegation die Auswahl Portugals mit 16:13 (3:6). „Für uns war das ein echtes Endspiel und wirklich wichtig für die Zukunft im deutschen Rugby. Wir haben jetzt einen großen Schritt nach vorn gemacht“, sagte Lemoine.

Deutschland trifft in den entscheidenden Play-offs nunmehr auf Samoa. Der Sieger aus diesem Duell qualifiziert sich für die WM, der Verlierer hat in einem weiteren Vierer-Turnier noch eine Chance, einen Startplatz zu erkämpfen. Angesprochen auf die Chancen in der nächsten Runde gegen Samoa zeigte sich das Trainer-Duo sehr zuversichtlich: „Wir müssen vor allem daran glauben, etwas Großes erreichen zu können. Wir wollen nicht mehr nur träumen“, sagte Pablo Lemoine. Kollege Kobus Potgieter ergänzte: „Das ist der nächste Schritt. Wenn wir den schaffen, dann sind Testmatches im Juni völlig normal. Das war ein schöner Vorgeschmack.“

Das DRV-15er-Team war in der Ausscheidung eigentlich gescheitert und sollte gegen den Abstieg kämpfen. Da der Weltverband im Mai aber die Teams aus Rumänien, Spanien und Belgien wegen des Einsatzes von nicht-spielberechtigten Akteuren mit Punktabzügen bestrafte, rückte Deutschland vor. dpa/red