WM-Trophäe wiegt 6175 Gramm

Moskau.Die bekannteste Trophäe der Sportwelt durfte Franz Beckenbauer im Jahr 1974 als erster Weltmeister-Kapitän in den Himmel recken. Vier Jahre nachdem der alte Jules-Rimet-Pokal in den Besitz des damals dreimaligen Weltmeisters Brasilien übergegangen war, gab es ein neues Objekt der Begierde. Die Fifa-Trophäe ist 36,8 Zentimeter groß, 6175 Gramm schwer und bekam bei der Heim-WM 1974 auf seinem Boden gleich „Deutschland“ als Weltmeister graviert. Seitdem der Pokal vor 44 Jahren eingeführt wurde, hat ihn kein Land so oft gewonnen wie Deutschland (1974, 1990, 2014). Argentinien (1978, 1986), Brasilien (1994, 2002) und Italien (1982, 2006) gewannen den Pokal in dieser Zeitspanne jeweils zweimal. dpa