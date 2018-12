Wölfe sind erst einmal sicher

DJK Rimpar Wölfe – Tusem Essen 28:26

Rimpar: Brustmann, Wieser, Gempp, Schmidt, Kaufmann, Siegler, Meyer, Bauer, Schulz, Backs, Brielmeier, Herth, Sauer.

Jubel bei den Handballern der DJK Rimpar Wölfe. Die haben nämlich gegen den Tusem Essen ihren dritten Sieg in Serie eingefahren. 28:26 hieß es am Ende, und der „Dreierpack“ war perfekt. Leicht taten sich die Hausherren im ersten Heimspiel der Rückrunde nicht. Hart umkämpft war dieser Sieg, und es war ein wichtiger – nicht nur für die Moral der Noch-Obinger-Truppe. Mit dem 28:26 haben sich die Wölfe nämlich von den unangenehmen Abstiegsplätzen ins komfortablere Mittelfeld der Tabelle gekämpft. In die wohlverdiente Winterpause geht’s auf dem zehnten Rang. Dabei blieb es spannend bis zum Schluss. Erst ganz am Ende erzielte Steffen Kaufmann das 28:26. cls

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.12.2018