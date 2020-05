Woher kommen die Olympischen Spiele?

Mannheim.„Höher, schneller, stärker“ oder „Dabei sein ist alles“ – wohl fast alle Sportinteressierten unter euch haben die Slogans schon einmal gesehen, gehört oder gelesen. Kein Wunder, denn schließlich gehören beide Sätze zum Olympischen Gedanken: Sie sind also sozusagen die inoffizielle Übereinkunft aller Sportler, die an Olympischen Spielen teilnehmen – obwohl die Aussagen ja eigentlich das genaue Gegenteil bedeuten. „Höher, schneller, stärker“ (oft auch: „Höher, schneller, weiter“) soll heißen, dass jeder Athlet in jedem Wettkampf versucht, die bestmöglichste Leistung zu erbringen. Seit 1949 steht „Citius, altius, fortius“ – so die lateinischen Worte – sogar auch in der Satzung des Internationalen Olympischen Komitees.

„Dabei sein ist alles“ sagt dagegen, dass jeder Athlet froh sein soll, überhaupt an Olympischen Spielen teilzunehmen und die Teilnahme allein schon ein Erfolg ist – unabhängig von der Platzierung. Angeblich soll der Satz vom Franzosen Pierre de Coubertin stammen. Tatsächlich hat der nach einem Streit zweier Läufer bei den Spielen 1908 aber gesagt: „Das Wichtige an den Olympischen Spielen ist nicht zu siegen, sondern daran teilzunehmen; ebenso wie es im Leben unerlässlich ist, nicht den Gegner zu besiegen, sondern sein Bestes zu geben.“ Über die Jahre wurde daraus: „Dabei sein ist alles.“

Welcher Gedanke euch, liebe Kinder, besser gefällt, das müsst ihr selbst entscheiden. Aber wisst ihr eigentlich, was Olympischen Spiele sind – und seit wann es sie gibt?

Die Olympischen Spiele gehören zu den ältesten Veranstaltungen überhaupt. Bereits vor mehr als 2800 Jahren, in der Antike – um 800 vor Christus – haben sich Griechen erstmals regelmäßig zu Wettkämpfen getroffen: in Olympia.

Zu dieser Zeit hatten sich die Griechen in allen Ecken Europas niedergelassen. Weil es damals natürlich weder Autos geschweige denn Flugzeuge gab, die Anreise von so weit her aber anstrengend war und lange gedauert hat, fanden die Spiele nur alle vier Jahre statt.

Es war übrigens nur griechischen Männern erlaubt, an den Spielen teilzunehmen. Die Olympiateilnehmer haben in verschiedenen Sportarten um den Sieg gekämpft, vor allem der Fünfkampf war beliebt: Ringen, Weitsprung, Speerwurf, Diskuswurf und Stadionlauf. Medaillen gab es noch keine, die Gewinner haben stattdessen einen Olivenkranz als Belohnung bekommen – und durften sich „Olympioniken“ nennen. Denn – anders als heute – galten nur Sieger als Olympionike. Inzwischen nennt man so ja alle Teilnehmer an Olympischen Spielen.

Die Spiele fanden, wie vieles zur damaligen Zeit, zu Ehren der Götter, statt. Aber auch zu politischen Zwecken: Vertreter kamen aus allen Städten, den Poleis, zusammen und konnten sich auszutauschen: deshalb wurde für die Zeit der Spiele auch der Olympische Friede ausgerufen: Die Waffen sollten ruhen, allen Athleten wurde eine sichere An- und Abreise zugesichert.

Mit dem Untergang des antiken Griechenlands gingen auch die Spiele unter. Die Römer haben sie 393 nach Christus sogar verboten. Erst der französische Student Pierre de Coubertin – auf den eben auch der Olympische Gedanke zurückgehen soll – hatte um 1875 die Idee, die Spiele wiederzubeleben. Gesagt, getan? Natürlich gab es noch einiges zu organisieren und zu klären. Doch nach vielen Jahren fanden 1896 in Athen, also wieder in Griechenland, endlich die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt.

In den folgenden 124 Jahren haben sich die Spiele bis heute zu einem immer größer werdenden Sport-Ereignis entwickelt. Sie finden alle vier Jahre statt – obwohl: eigentlich sogar öfter. Denn seit 1994 gibt es alle zwei Jahre Sommer- und Winterspiele im Wechsel in unterschiedlichen Städten.

Heute mehr als 10 000 Athleten

Seit 1896 sind Olympische Spiele erst dreimal ausgefallen: 1916 wegen des Ersten Weltkriegs und 1940 sowie 1944 wegen des Zweiten Weltkriegs. Auch in diesem Jahr sollten wieder Sommerspiele stattfinden. In Tokio, der japanischen Hauptstadt. Doch die Spiele – fallen aus! Das Coronavirus, wegen dem ihr in den vergangenen Wochen auch nicht in den Kindergarten oder die Schule konntet, hindert auch Athleten am Sporttreiben. Die Spiele sollen deshalb „auf ein Datum nach 2020 verlegt werden“, hat Thomas Bach Ende März nach langem Überlegen gesagt.

Thomas Bach ist der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees und damit so etwas wie der Organisator der Spiele. Inzwischen ist klar, dass sie im Juli und August 2021 stattfinden werden.

Bis dahin ist Corona dann hoffentlich nicht mehr so gefährlich, so dass mehr als 10 000 Sportler um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen kämpfen: „Höher, schneller, stärker“. Oder sind viele auch schon über die Teilnahme froh? – Dann gilt für sie: „Dabei sein ist alles.“

