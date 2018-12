Wohlfühloase Europapokal

Rom/Frankfurt.Ein Ende des verblüffenden Europa-League-Siegeszuges von Eintracht Frankfurt ist für Trainer Adi Hütter nach der historischen Nacht von Rom längst nicht in Sicht. „Ich sehe eine Mannschaft, die sehr hungrig ist, in Europa zu spielen“, sagte der 48-Jährige nach dem sechsten Sieg in der Gruppenphase des europäischen Wettbewerbs bei Lazio Rom (2:1). Dies schaffte bisher kein anderer deutscher Club. „Dass wir dazu einen österreichischen Trainer gebraucht haben, um deutsche Geschichte zu schreiben, nehme ich gern hin, so lange er Trainer von Frankfurt ist“, frotzelte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner.

Einen Wunschgegner für die Auslosung des Sechzehntelfinals am Montag in Nyon haben die Hessen nicht – abgesehen davon, dass er attraktiv und nicht zu weit entfernt angesiedelt sein soll. Diese Kriterien würden aus dem Kreis der 15 möglichen Gegner besonders die Istanbuler Vereine Fenerbahce und Galatasaray oder Sporting Lissabon erfüllen. „Bei einer Auslosung kann man sich nichts wünschen“, sagte Hütter. „Es sind viele gute Gegner im Topf.“

Bevor man auf der europäischen Bühne weiter für Furore sorgen kann, möchte die Eintracht bis Weihnachten ihren Platz in der Bundesliga-Spitzengruppe festigen. Die zwei zuletzt verlorenen Liga-Partien hatten den auf das uneingeschränkte Siegenwollen fixierten Hütter („Es ärgert mich, dass wir nicht Zweiter sind“) gewurmt. „Vor uns liegt eine ganz, ganz wichtige Woche“, sagte der Eintracht-Coach.

Der Sieg bei Lazio Rom soll den Tabellenfünften im Hinrunden-Finale der Liga gegen Bayer Leverkusen an diesem Sonntag (18 Uhr), bei Mainz 05 (Mittwoch) und gegen Bayern München (22. Dezember) wieder in die Erfolgsspur bringen. „Das war für alle noch mal Balsam und wichtig für das Selbstvertrauen“, meinte Kapitän Marco Russ. „Man weiß, wie schnell das anders verlaufen kann. Es war ein Zeichen, dass wir nicht leer sind und im Saft stehen.“

Es ist aber auch ein Beweis für die neue Mentalität des unbedingten Siegenwollens der Eintracht, die zuvor schon als Gruppensieger feststand. „Wir können nun mit breiter Brust gegen Leverkusen antreten“, sagte Hübner nach dem überzeugenden Auftritt der auf sieben Positionen veränderten Startelf.

Hütter, dessen Wertschätzung am Main in seiner Debütsaison mit dem variablen Power-Play-Fußball wächst, glaubt, den sieben Liga-Siegen drei weitere hinzufügen zu können: „Wir können alle Spiele gewinnen.“

Fehlen wird vorerst jedoch Abwehrchef Makoto Hasebe. Der 34 Jahre alte Japaner zog sich in Rom eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu. „Es ärgert mich natürlich wahnsinnig, dass er ausfällt“, sagte Hütter nach der etwas verspäteten Rückkehr aus der Ewigen Stadt.

Eine genaue Diagnose lag am Freitagnachmittag noch nicht vor, weshalb Hütter keine Prognose über die Ausfalldauer von Hasebe abgeben wollte. „Ob es sich für ihn in diesem Jahr ausgeht, dass er noch einmal spielen kann, weiß ich nicht“, sagte er. dpa

