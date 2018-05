Wolfsburgs Frauen heiß auf das Triple

Anzeige

Köln.Lena Goeßling will das nächste Highlight genießen, Almuth Schult sinnt auf Wiedergutmachung für die Final-Niederlage vor zwei Jahren. „Jetzt wollen wir aus dem Double das Triple machen. Mir wäre es auch egal, ob es wieder ins Elfmeterschießen geht. Hauptsache, wir gewinnen“, sagte die Fußball-Nationaltorhüterin des VfL Wolfsburg mit Blick auf das Champions-League-Finale am Donnerstag (18 Uhr) in Kiew gegen den französischen Titelverteidiger Olympique Lyon.

2016 unterlagen die Niedersachsen im Endspiel der Königsklasse gegen Lyon – im Elfmeterschießen. Im Vorjahr war gegen denselben Gegner im Viertelfinale Schluss. Doch nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft und dem Triumph im DFB-Pokalfinale am Samstag in Köln durch das 3:2 im Elfmeterkrimi gegen Bayern München ist das Selbstbewusstsein weiter gewachsen. „Wir freuen uns drauf“, meinte Goeßling. „Wir haben jetzt schon zwei Titel. Wir können befreit dorthin fahren. Das wird ein 50:50-Spiel.“ dpa