Würzburger wollen den Drachen die Zähne ziehen

Die TG s.Oliver Würzburg in der Basketball-ProB empfängt am Samstag um 20 Uhr die Dragons Rhöndorf in der Feggrube. Heimsiege und Auswärtsniederlagen wechseln sich seit Saisonbeginn ab bei der TG s.Oliver Würzburg – wenn sich dieser Trend fortsetzt, ist am heute wieder ein Sieg fällig: Um 20 Uhr empfängt Headcoach Eric Detlev mit seiner Truppe die Dragons Rhöndorf in der heimischen Feggrube. Die Gäste vom Rhein gehören zu den vier Teams der ProB Süd, die bisher nur einen Sieg auf dem Konto haben und sich am Ende der Tabelle tummeln.

46 Siege und 34 Niederlagen - so lautet die Bilanz von Eric Detlev als Headcoach der „Drachen“ in der ProB und der ProA. Zuletzt stand er in der Saison 2011/2012 für Rhöndorf an der Seitenlinie, ehe er für die folgenden vier Jahre in Frankfurt für die Nachwuchs-Entwicklung verantwortlich zeichnete. Gegen sein ehemaliges Team ist der nächste Heimsieg fest eingeplant: „Nach der unglücklichen Niederlage in Schwenningen wollen wir zuhause unbedingt wieder erfolgreich sein und unsere weiße Weste behalten“, sagt Detlevs Assistent Sepehr Tarrah. „Wir dürfen Rhöndorf aber auf keinen Fall unterschätzen. Sie haben nach dem schlechten Saisonstart einige Veränderungen im Kader vorgenommen und im letzten Spiel gegen Elchingen drei Viertel lang sehr gut mitgehalten. Vor allem gegen Zygimantas Riauka und Kwan Waller müssen wir stark verteidigen.“ US-Spielmacher Kwan Waller wurde von den Dragons nach den ersten vier Spielen nachverpflichtet, bei seinem ersten Einsatz holte der Kooperationspartner der Telekom Baskets Bonn in Erfurt seinen ersten und bisher einzigen Saisonsieg. pw

