Dieses 1:1 hat viele ratlose Gesichter hinterlassen. 109 Minuten ist den Adlern gegen Mountfield HK kein Tor gelungen. Chancen hatten die Mannheimer in beiden Partien des Achtelfinales der Champions Hockey League, aber erst der Treffer von Phil Hungerecker zum späten Ausgleich beendete die Flaute. Die defensive Ausrichtung des tschechischen Erstligisten kam keinesfalls unerwartet. Dass diese Teams den Adlern in dieser Saison überhaupt nicht liegen, hatten schon die letzten herben Niederlagen vor der Deutschland-Cup-Pause offenbart.

Ein Rezept fand die Mannschaft von Trainer Pavel Gross dennoch nicht. Vielmehr war ihr die wachsende Verunsicherung nach jeder vergebenen Chance anzusehen. Statt zu schießen, drehten die Stürmer lieber noch einmal ab oder suchten verzweifelt einen Kollegen, der Verantwortung übernehmen sollte. Selbst in Überzahl wurde zu oft gezaudert.

Rechnung geht nicht auf

Die Euphorie des Meisterjahres ist verflogen. Auf dem Eis und in der SAP Arena. 3611 Zuschauer verloren sich in der Halle, die ausverkauft 13 600 Fans fasst und zum Hexenkessel werden kann. Diejenigen, die gekommen waren, sorgten zwar für lautstarke Unterstützung. Die leeren Ränge verdeutlichten aber, dass Wunsch und Wirklichkeit bei den Adlern derzeit weit auseinanderklaffen. Während die drei Hauptrundenpartien der CHL noch im Preis der Dauerkarte enthalten waren, wollten die Verantwortlichen den Wert der internationalen Serie dadurch herausstellen, dass ab der K.o.-Runde extra bezahlt werden muss. Dazu waren viele treue Fans wohl nicht bereit. Zumal die Begegnung am Dienstag eines von drei Heimspielen innerhalb von sechs Tage war.

Wirtschaftlich dürfte diese Entscheidung keine gute gewesen sein. Erst ab etwa 6000 zahlenden Gästen geht die Rechnung Null auf Null auf. Bleibt zu hoffen, dass die Adler sich jetzt voll auf die DEL-Saison konzentrieren und nach dem 3:0 gegen Bremerhaven vom Sonntag am Freitag gegen Berlin einen Sieg nachlegen. Sonst werden die Gesichter immer länger.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019