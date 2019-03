Zauberer bemüht um Wiedergutmachung

Die Crailsheimer Merlins wollen dem Ulmer Favoriten heute Abend ein Bein stellen. © Philippreinhard.com

Heute Abend treffen die Basketballer der Hakro Merlins Crailsheim in der ratiopharm arena auf das nur knapp 100 Kilometer entfernte Team aus Ulm. Die „Zauberer“ wollen die Last-Second-Niederlage gegen Bonn vom vergangenen Sonntag vergessen machen und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Die Ulmer versuchen dagegen, nicht den Anschluss an die Playoff-Ränge zu verlieren. Tip-Off ist um 18 Uhr.

Die knappe 87:88-Niederlage gegen die Telekom Baskets Bonn ist verdaut. Die Trainingseinheiten sind intensiv. Die Spieler der Hakro Merlins sind bereit, den Derby-Favoriten ratiopharm ulm ein Bein zu stellen. Unmittelbar nach dem Bonn-Spiel liefen die Teamkollegen zu DeWayne Russell, um ihn nach dem unglücklichen Foul am Bonner Mayo wieder aufzumuntern. Lange Zeit hatten die Crailsheimer den Playoff-Aspiranten am Rande einer Niederlage. Das Team von Tuomas Iisalo zeigte eine kämpferisch gute und intensive Partie. Genau darauf will man gegen Ulm aufbauen. „Ulm ist deutlich besser, als ihre aktuelle Tabellenposition. Sie sind ein weiteres athletisches Team, das wir herausfordern können. Meine Jungs trainieren sehr gut und das hat sich im letzten Monat ausgezahlt“, sagt Iisalo vor dem Spiel. Die Ulmer haben die letzten beiden Partien verloren. Ebenfalls knapp gegen Bonn (76:78) und gegen Bamberg (94:103). Um den Anschluss an die Playoff-Plätze nicht zu verlieren, muss das Team von Thorsten Leibenath gegen die Merlins punkten. Im Fokus steht bei den Ulmern Dwayne Evans, der gegen Bamberg zum achten Mal in dieser Saison die 20-Punkte-Marke knackte.

Auf Crailsheimer Seite sind Joschka Ferner, Philipp Neumann und Konrad Wysocki besonders motiviert. Ferner wechselte aus Ulm nach Crailsheim, nachdem er von 2014 bis 2018 das orangene Trikot trug. Neumann spielte in der Saison 2015/2016 in Ulm und Wysocki stand von 2006 bis 2008 in der ratiopharm arena auf dem Parkett. axe

