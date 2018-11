Zauberer unterliegen im Thriller

Telekom Baskets Bonn – Hakro Merlins Crailsheim 89:87

(23:14, 28:24, 17:24, 21:25)

Bonn: James (22 Punkte/davon 2 Dreier), Gibson (17/5), Mayo (15/3), Jackson (11), Webb III (7/1), Reischel (6), Polas Bartolo (6), Breunig (5), DiLeo, Jasinski.

Crailsheim: Madgen (19/3), Neumann (18), Gay (18), Turner (13), Cuffee (11/3), Wysocki (4/1), Russell (2), Herrara (2), Rush, Ferner. – Zuschauer: 4890.

Ein schlechter Start, eine große Leistungssteigerung und eine Portion Pech. So kann man das Gastspiel, der Hakro Merlins Crailsheim in Bonn knapp zusammenfassen. Obwohl sich die Zauberer, besonders in der zweiten Halbzeit, stark verbesserten, fahren sie mit leeren Händen nach Hause. In einem Herzschlagfinale setzten sich letztendlich die Telekom Baskets mit 89:87 durch.

Die Telekom Baskets kamen besser in die Partie. Die Gastgeber waren vor allem zielsicherer und konnten in Folge dessen mit 16:4 in Führung gehen. Die Hakro Merlins verfehlten zu oft das Ziel. Erst nach einem verwandelten Freiwurf von Ben Madgen fanden auch die Bälle der Crailsheimer öfter den Weg in den Korb von Bonn. Das erste Viertel ging mit einem 23:14-Rückstand zu Ende.

Schwache Dreierquote

Besonders die sehr schwache Dreierquote (17 Prozent) kostete die Hakro Merlins Crailsheim viele Punkte. Der zweite Spielabschnitt startete deutlich besser für die Zauberer und sie verkürzten, aber die Telekom Baskets schlugen schnell zurück und erhöhten den Abstand wieder auf elf Punkte, womit die Hakro Merlins wieder etwas den Faden verloren. Zu oft verfehlte der Ball jetzt wieder den Bonner Korb, wodurch es nach 20 Minuten 51:38 für die Telekom Baskets Bonn stand. Der Unterschied zwischen den beiden Teams zur Halbzeit war deutlich in der Statistik abzulesen. Dreierquote: 44 Prozent zu 30 Prozent. Einziger Crailsheimer, der überhaupt bis hierhin jenseits der Dreierlinie traf, war Michael Cuffee. Für den sportlichen Leiter Ingo Enskat war die erste Hälfte vor allem „physisch bei weitem nicht präsent genug“.

Für die Zweite Hälfte hatten sich die Hakro Merlins viel vorgenommen. Entsprechend kam das Team von Tuomas Iisalo auch aus der Kabine. Wie schon im zweiten Spielabschnitt kamen die Crailsheimer auch in das dritte Viertel verbessert, sodass der Rückstand auf 56:51 schmolz, jedoch kamen die Zauberer früh in Foul-Trouble. Davon aber unbeeindruckt machten die HakroMerlins weiter, brachten sich aber durch zu viele Fehler in der Offense um ihren Lohn. Daher ging es, statt mit einer möglichen Führung, mit 68:62 für die Gastgeber in die letzte Pause.

Am Ende fehlt das Glück

In einer unglaublichen Crunchtime fehlte den Hakro Merlins Crailsheim am Ende das Glück, denn entscheidenden Wurf zu landen. So stand, nach Erklingen der Schlusssirene, eine knappe 87:89-Niederlage zu Buche.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018