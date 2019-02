Die sprichwörtlichen Lorbeerkränze sind etwas Schönes, aber wie vergänglich glanzvoller Ruhm wie der WM-Titel von 2014 sein kann, musste der Deutsche Fußball-Bund gerade im vergangenen Sommer in Russland erfahren. Doch was für den DFB schlimmer als der jüngste Misserfolg der Nationalmannschaft wiegen sollte, ist die Tatsache, dass der Triumph von Brasilien bislang keine nachhaltige Wirkung auf die negativen Trends an der Basis hatte.

Dort laufen weiter die Ehrenamtlichen davon, Zuschauer verlieren sich förmlich sonntags an den Plätzen, Schiedsrichter werden händeringend gesucht und vor allem im ländlichen Raum werden im Zuge eines gravierenden Vereinssterbens Jugendmannschaften abgemeldet, während in den Ballungsräumen oft kein (Sport)Platz für kleine Fußballer ist. Selbst die Mitgliederzuwächse haben auf den zweiten Blick oft nur statistischen Wert.

DFB-Kampagnen für Schiedsrichter und Ehrenamtliche sind da natürlich wichtig, aber so lange am Ende eine Einladung zu einem Länderspiel samt Begleitprogramm steht, ist die Nachhaltigkeit solcher Aktionen natürlich fraglich. Stattdessen muss der DFB endlich Zeichen setzen, die an der Basis für jeden sicht- und greifbar sind. Bolzplätze, Material, hauptamtliche Unterstützung vor Ort, Leistungszentren und Zuschüsse für die Infrastruktur an der Basis sind Dinge, die zwar Geld kosten – aber dieses Geld ist gut angelegt, weil es Wertschätzung zeigt und Zukunft ermöglicht. An den entsprechenden Mitteln sollte es dem größten Sportfachverband der Welt sicher nicht fehlen. Hier geht es vor allem um die Frage der entsprechenden Verteilung.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019