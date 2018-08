Zeitfahr-Bronze für Schachmann und Worrack im Dauer-Regen

Anzeige

Glasgow (dpa) - Maximilian Schachmann überraschte sich selbst, Trixi Worrack schlug überwältigt die Hände vors Gesicht. Im strömenden Regen haben die beiden lange verletzten deutschen Rad-Asse beim Zeitfahren von Glasgow den widrigen Bedingungen getrotzt und jeweils EM-Bronzemedaillen geholt.

«Ich bin nach dem Trainingslager gar nicht mit ganz so hohen Erwartungen hier angereist, weil die Höhepunkte ja erst im zweiten Teil der Saison liegen», sagte der 24 Jahre alte Giro-Etappensieger Schachmann und musste vor der Siegerehrung erst einmal die klitschnassen Klamotten wechseln.

Das große deutsche Talent räumte ein, auf der glitschigen Fahrbahn des 45,7 Kilometer langen Stadtkurses das letzte Risiko gescheut zu haben. Vor genau einem Jahr war er bei den Polen-Rundfahrt schwer gestürzt, so dass seine Karriere nach einer Fersen-Operation am seidenen Faden hing. «Mir sind eine Platte und zehn Schrauben eingesetzt worden. Die Prognosen sahen nicht gut aus», erinnerte er sich. Nun strebt er bei der WM in Innsbruck im September sogar einen Doppelstart an.