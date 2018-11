Zerknirschter Rangnick

Salzburg.Nein, die Niederlage tat Ralf Rangnick nach eigenen Angaben nicht mehr weh als andere. Die hämischen Sprechchöre und Banderolen nahm er auch nicht wahr. Und auf einmal ist das Überwintern im internationalen Wettbewerb auch gar nicht mehr so immens wichtig für Fußball-Bundesligist RB Leipzig. „Wir haben nichts dagegen noch ein bisschen länger in der Europa League zu spielen, unsere Priorität liegt ganz klar auf der Bundesliga“, sagte Rangnick nach dem 0:1 beim FC Red Bull Salzburg.

Rangnicks Blick nach der bitteren und erneuten Niederlage im prickelnden Red-Bull-Duell, sein Verschwinden direkt nach dem Abpfiff, ohne auf dem Platz schnell noch zur Mannschaft oder zum siegreichen Trainer Marco Rose zu gehen, sprachen eine andere Sprache. Er wirkte zerknirscht und angefressen.

Auch die Worte von RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in einem Interview der „Süddeutsche Zeitung“ am Spieltag hatten klargemacht, was ein frühes Aus in der Europa League bedeuten würde. „Das wäre eine Enttäuschung, klar“, hatte er unter anderem gesagt. Das Überwintern im internationalen Geschäft sei das klare Ziel.

Rangnick attestierte den erneut gegen seine Mannschaft siegreichen Salzburgern – das Hinspiel hatten sie 3:2 gewonnen – eine europäische Spitzenmannschaft zu sein, schränkte allerdings abermals ein, dass die österreichische Liga nicht so fordernd sei wie die Bundesliga, in der am Sonntag der Tabellenzweite Borussia Mönchengladbach zum Tabellenvierten RB Leipzig kommt.

Noch eine Niederlage und der Aufschwung mit zehn ungeschlagenen Liga-Spielen bis zum 0:1 am vergangenen Samstag mit dem 0:1 beim VfL Wolfsburg wäre mit drei Niederlagen in neun Tagen ganz schnell dahin. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018