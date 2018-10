Zu Beginn gleich ein unberechenbarer Gegner

Nachdem am vergangenen Wochenende die erste Runde des Badischen Schachverbandes über die Bühne ging, folgt am morgigen Sonntag die badische Oberliga, die sich regeltechnisch und terminlich an den Bundesligen des Deutschen Schachbundes orientiert. Der Schachclub BG Buchen startet mit einem Auswärtsspiel bei der SGEM Dreisamtal im Stadtteil Kirchzarten bei Freiburg und trifft auf einen unberechenbaren Gegner, der an den Spitzenbrettern mit vier Internationalen Meistern aus der Schweiz und Montenegro besetzt ist und denen zwei starke Fide-Meister folgen. Überhaupt steht den Odenwäldern eine schwere Saison bevor, denn sehr viele Vereine haben sich extrem verstärkt und sind vorher kaum auszurechnen. Zu den Favoriten sind der SC Dreiländereck, der aufgestiegene SC Viernheim II sowie der SV Hockenheim II zu rechnen. Die beiden Letzteren haben ihrer Erstligakader derart aufgerüstet, so dass sie zu den Topfavoriten dort zählen – schließlich wollen sie ihre Reserveteams in der Zweiten Liga etablieren. Die dritte Mannschaft des amtierenden deutschen Meisters OSG Baden-Baden, zählt ebenfalls zu den Teams, die man ganz vorne erwartet, doch darf sie nicht aufsteigen, da in der höheren Liga bereits Baden-Baden II spielt und auf Bundesebene nur eine Vertretung eines Vereins in die Konkurrenz eingreifen darf. Schließlich sind auch der letztjährige Zweite SV 1947 Walldorf und die aufgestiegenen SF Sasbach. Schließlich sind auch der SC Brombach – Grenzort nach Basel – und der aus der Zweiten Liga abgestiegende SC Untergrombach nicht von Pappe – insofern es jedes Team schwer haben wird, in der Liga zu bleiben. Die Buchener haben FM Hans-Joachim Clara (zu Sfr Heppenheim) und Bernd Reinhardt (zum Zweitligisten Sfr Bad Mergentheim) verloren. Neu im 16er Kader ist lediglich der Syrer Majed Al Helaoy, der im vergangenen Jahr in der Rheinland-Pfalz-Liga für den TSV Niedermohr-Hütschenhausen auflief. Ebenfalls steht der junge Felix Hefner im Aufgebot. Daneben bauen die Odenwälder auf ihre GM Jozsef Pinter (Ungarn), GM Mihajlo Stojanovic (Serbien), die Internationalen Meister IM Henryk Dobosz (Polen), Istvan Sipos, Zoltan Hajnal (beide Ungarn), Etienne Mensch (Frankreich) und dem Eigengewächs Amadeus Eisenbeiser, den FIDE-Meistern Alex Krstulovic und Arndt Miltner und den badischen Spitzenspielern Matthias Becker, Berthold Engel und Jürgen Kettner – die beiden letzten besitzen Erstligaerfahrung. In Notfällen können die Altmeister Bernhard Greis und Karlheinz Eisenbeiser zum Einsatz kommen.

Des Weiteren stieß zu Saisonbeginn Johanna Halbach zum SC BG Buchen. Sie war bis zuletzt beim SC Heimbach-Weis/Neuwied gemeldet. Die Ex-Landesmeisterin von Rheinland-Pfalz besitzt eine sehr ansprechende DWZ von 1743. Außerdem hat sich dem Verein Karl-Heinz Grothmann (früher SK Wertheim) angeschlossen. sg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018