Zu Hause nachlegen

Zuzenhausen.Am Dienstag viele Sprints und Umschaltsituationen – „total intensiv“. Am Mittwoch Elf gegen Elf – „sehr, sehr gut“. Und am Donnerstag Regeneration, unter anderem mit Fußball-Tennis. Die Trainingswoche bei der TSG 1899 hat den anspruchsvollen Julian Nagelsmann ziemlich zufrieden gestellt. Nach acht Unentschieden in den vergangenen zehn Bundesliga-Spielen wäre bei den Kraichgauern nun ein Sieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 fällig.

Zumal für den Tabellenneunten danach die Auswärtsspiele bei RB Leipzig und Eintracht Frankfurt anstehen, zwei Konkurrenten um die internationalen Plätze. Die Gefahr, dass die Kraichgauer den Vorletzten aus Hannover unterschätzen, gebe es grundsätzlich schon, sagte Nagelsmann: „Aber ich glaube bei uns nicht. Unsere Statistik ist ja nicht gerade gespickt von Siegesserien.“

Zuletzt legte sein Team allerdings beim 3:3 in Dortmund eine furiose Aufholjagd hin. Für Chefcoach Nagelsmann war das auch der Beweis, „wie intensiv“ die Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer sei – „platonisch gesehen natürlich“, wie er launig betonte. Nach dem 1:1 gegen Düsseldorf, als Mittelfeldspieler Nadiem Amiri sich öffentlich über seine Auswechslung beschwert hatte, wirkte das noch etwas anders. Nagelsmann wird sein Team zudem umstellen müssen: So ist Mittelfeld-Mann Florian Grillitsch Gelb-gesperrt, in der Innenverteidigung fallen Benjamin Hübner (Kapselverletzung im Knie) und Ermin Bicakcic (Wadenzerrung) aus. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019