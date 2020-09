Zugeständnis auf Zeit

Mannheim/Berlin.Die Zeit der ungeliebten Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga und den anderen großen deutschen Profiligen ist vorerst vorüber. Die Länder einigten sich am Dienstag in einer Videoschalte auf eine flächendeckende Fan-Rückkehr in die Fußballstadien und Sporthallen. „Die Fußball-Bundesligisten, aber auch die Clubs und Vereine anderer Sportarten, können sehr froh sein“, kommentierte Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke die Entscheidung. „Dieses Gefühl haben wir beim BVB auf jeden Fall.“

In einer sechswöchigen Testphase ist zunächst eine Auslastung von maximal 20 Prozent der jeweiligen Stadion- oder Hallenkapazität erlaubt. Ende Oktober soll die Lage neu bewertet werden. „Es soll eine Art Experiment werden, ein Probestart“, kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an. Die Regelung gilt neben dem Fußball auch für die anderen großen Teamsportarten Handball, Basketball, Volleyball und Eishockey, die in den kommenden Wochen ebenfalls wieder den Spielbetrieb aufnehmen.

Kretschmann zufrieden

„Zentral für den Erfolg und die Akzeptanz der Regeln sind schlüssige Hygienekonzepte, die konsequent umgesetzt werden müssen. Da stehen die Vereine und Verbände jetzt in der Verantwortung“, forderte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Der Grünen-Politiker begrüßte die einheitliche Lösung, für die er sich stark gemacht hatte.

Auch Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) war erfreut über das Ende des Flickenteppichs: „Unterschiedliche Regelungen in Bremen oder Hamburg, in Dortmund oder München – das hätte niemand verstanden.“ Kurz nach der Einigung verkündete Schleswig-Holstein allerdings, an seiner erlaubten Quote von 25 Prozent festzuhalten. Im nördlichsten Bundesland gibt es allerdings keinen Fußball-Erstligisten.

Die von den Chefs der Staatskanzleien beschlossene Teilzulassung von Zuschauern verschafft dem gesamten Profisport bessere wirtschaftliche Perspektiven bei der Bewältigung der Corona-Krise. Entsprechend groß ist die Erleichterung. Die Fan-Vertretung „Unsere Kurve“ begrüßte ebenfalls die Einigung. „Zuschauer sind sportlich relevant. Das haben wir bei den Geisterspielen gesehen“, sagte Vorstandsmitglied Jost Peter.

Gerade für Vereine wie die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen ist diese Entscheidung ein wichtiges Signal, sind doch gerade die Clubs außerhalb der 1. und 2. Fußball-Bundesliga zwingend auf Einnahmen aus dem Kartenverkauf angewiesen.

„Diese Entscheidung gibt uns Rückenwind und Motivation für den nun startenden Spielbetrieb und ist ein großer Schritt zurück zum gewohnten Ligaalltag. Ganz abgesehen von der großen wirtschaftlichen Bedeutung, die eine Rückkehr von Zuschauern für uns Clubs hat. Wir werden nun kurzfristig das Gespräch mit der SAP Arena suchen, um zu klären, wie wir die neue Regelung bei uns umsetzen können“, sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann im Gespräch mit dieser Redaktion.

Kettemann: „Kein Freifahrtschein“

Sie weiß allerdings auch um die Bedeutung der sechswöchigen Befristung: „Hierbei handelt es sich auf keinen Fall um einen Freifahrtschein für die Vereine, aber besonders wir Handballer haben nicht zuletzt mit dem BGV-Cup (Vorbereitungsturnier der baden-württembergischen Erst- und Zweitligisten: Anmerkung der Redaktion) gezeigt, dass wir mit strengen Auflagen und den geforderten Hygienekonzepten das Vertrauen der Politik verdient haben.“ Die maximale Kapazität der Mannheimer SAP Arena ist auf 16 700 Besucher ausgelegt, weshalb die Löwen künftig vor etwa 3300 Fans spielen dürfen.

Auch bei Markus Kompp sorgte das „Zeichen der Politik“ für Freude. Der Geschäftsführer des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim kündigte an: „Wir werden unsere Hausaufgaben erledigen und den engen Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsamt noch mehr intensivieren. Es ist aber natürlich wichtig, dass auch die Zuschauer ihren Teil dazu beitragen, guten Gewissens den Weg zurück zur Normalität schaffen zu können. Wir hoffen hier auf die Vernunft aller.“

Zu einer möglichen Zuschauerkapazität für das Heimspiel am Montag (19 Uhr) gegen Viktoria Köln konnte er noch nichts sagen. Der SV Waldhof sei aber bestrebt, nach Rücksprache mit den Behörden die neuen Vorgaben für Montag umzusetzen, versicherte Kompp gegenüber dieser Redaktion. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.09.2020