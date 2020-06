Zugpferd aus Zagreb siegt

Mit 14 Teilnehmern ging unter der routinierten Leitung von Markus Dosch (SK Buchen-Walldürn) bereits das 2. Odenwald-Internet-Blitzturnier auf dem Server „Lichess“ über die Bühne. Dr. Tsvetomir Loukanov (SC BG Buchen), Sieger der ersten Auflage, war aus beruflichen Gründen nicht dabei.

Dafür war der kroatische Großmeister Bogdan Lalic, der für die SF Bad Mergentheim in der 2. Bundesliga an den Brettern sitzt und von Zagreb aus seine Züge übermittelte, das herausragende Zugpferd und klarer Favorit. Er setzte sich schließlich auch mit 27 Punkten aus 15 Partien durch. Dennoch machte ihm die Konkurrenz das Leben schwer, und er verlor gegen Matthias Gehrig und remisierte gegen Gabriel Hirsch (beide BG Buchen). Matthias Gehrig wurde am Ende mit 23 Zählern (aus 14) Zweiter – diesen starken Platz belegte er auch beim Eröffnungsturnier. Platz drei ging mit 20 Zählern (aus 15) an Klaus Kistner von den SF Bad Mergentheim.

Bereits am Freitag, 12. Juni, wird ab 20 Uhr unter der Leitung von Markus Dosch das dritte Lichess-Online-Bezirksblitzturnier als Einzelturnier durchgeführt. Der Modus ist drei Minuten plus zwei Sekunden pro Zug und Partie für jeden. eb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.06.2020