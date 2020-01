Zum dritten Mal in Bad Cannstatt

Die Scharrena Stuttgart ist am kommenden Wochenende Mittelpunkt der deutschen „Judo-Welt“. Zum dritten Mal nach 2018 und 2019 finden in in Bad Cannstatt am 25. und 26. Januar die Deutschen Judo-Einzelmeisterschaften der Frauen und Männer statt.

„Sie ist der wichtigste nationale Judowettbewerb des Deutschen Judo-Bundes, auch wenn es hier selbstverständlich keine Weltranglistenpunkte gibt“, sagt DJB-Sportdirektor Dr. Ruben Goebel. Diese Punkte sind allerdings sehr wichtig für die Olympiaqualifikation, deshalb werden einige Topathleten des erweiterten Olympiakaders an diesem Wochenende beim Grand Prix in Israel starten, um dort wertvolle Zähler für Tokio zu erkämpfen.

Für die Olympischen Spiele (24. Juli bis 9. August) in Japan qualifiziert sich für jede Gewichtsklasse und für jede Nation maximal eine Athletin beziehungsweise ein Athlet. Zusätzlich muss sie/er unter den Top 18 der Weltrangliste geführt werden. Stichtag für die Nominierung ist der 31. Mai. dpa

Zeitplan

Samstag, 25. Januar: Frauen bis 48, bis 52, bis 78 sowie über 78 Kilogramm und Männer bis 60, bis 66, bis 100 sowie über 100 Kilogramm; 9.30 Uhr Vorkämpfe und Trostrunde, gegen 16 Uhr Medaillenkämpfe und Siegerehrung. Sonntag, 26. Januar: Frauen bis 57, bis 63 und bis 70 Kilogramm, Männer bis 73,bis 81 und bis 90 Kilogramm: 9.30 Uhr Vorkämpfe und Trostrunde, gegen 16 Uhr Medaillenkämpfe und Siegerehrung.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.01.2020