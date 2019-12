Zum ersten Spiel gleich ein echter nordischer „Kracher“ im Sportpark

Die Helsinki Roosters kommen 2020 nach Hall. Die Unicorns treten am 25. Apri im Optime Sportpark gegen die Finnischen Meister an.

Der erste Spieltermin der Schwäbisch Hall Unicorns im kommenden Jahr steht also fest: Im April 2020 werden die Helsinki Roosters im OPTIMA Sportpark gastieren, um ein Freundschaftsspiel gegen die Unicorns zu bestreiten. Wenn man über den finnischen Footballsport spricht, dann spricht man fast gleichzeitig über die Helsinki Roosters, die auch im europäischen Football alles andere als ein unbeschriebenes Blatt sind. In diesem Jahr feierten die Roosters neben ihrem 40-Jahr-Jubiläum erneut die finnische Meisterschaft. Mit 22 Titeln sind sie der unangefochtene Rekordmeister in Finnland.

Die Freude bei den Schwäbisch Hall Unicorns ist groß darüber, dass es gelungen ist, mit dem Aushängeschild des finnischen Footballs ein Spiel vereinbaren zu können.

„Tolle Erfahrung“

„Das wird eine tolle Erfahrung für unsere Spieler und ein internationales Footballfest für unsere Fans“, sagt Halls Head-Coach Jordan Neuman. Er ist schon seit einigen Jahren mit Roosters-Headcoach Juha Hakala in Kontakt, und immer wieder hat man eine Begegnung zwischen den beiden Mannschaften überlegt. Nun hat es tatsächlich geklappt. „Helsinki ist eines der Top-Teams in Europa“, weiß Neuman, der seinem Team bereits gesagt hat, dass dies kein normales Vorbereitungsspiel sein wird. „Dieses Spiel ist für mich wie ein Non-Conference-Spiel im College Football, das Einfluss auf das europäische Ranking haben wird. Ich bin mir sicher, dass auch die Roosters das Spiel sehr ernst nehmen werden.“ Für beide Mannschaften wird das Spiel Teil der Saisonvorbereitung in ihren nationalen Ligen sein.

Die letzte internationale Begegnung der Haller liegt über drei Jahre zurück. Am 7. Mai 2016 spielte man im damaligen BIG6-Spielbetrieb in Innsbruck bei den Raiders und musste eine bittere 0:34-Niederlage einstecken. axe

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019