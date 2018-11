Zum Teil über Schmerzgrenze gegangen

Für den Bundespokal der Landesturn-Verbände M 16 bis 29 waren die Kunstturner Robert Balint, Christoph und Tobias Schmelcher vom FC Viktoria Hettingen für die Mannschaft Badens nominiert. Aufmerksam auf diese Sportler wurde der zuständige Fachwart Gerätturnen Tibor Mellert und BTB-Trainer Danut Crainic bei verschiedenen Kürwettkämpfen.

In die Auswahlmannschaft werden flexible Turner berufen, welche an allen sechs olympischen Geräten turnen. Die Mannschaft wurde mit den Kunstturnern Philipp Groß, Jonas Krause, beide SG Kirchheim, und Tibor Mellert vom TV Herbolzheim ergänzt. Bei diesem Kürwettkampf traten vier Turner am Gerät an und die besten drei Wertungen ergaben die Gerätewertung.

Für die drei Hettinger war es der erste Wettkampf auf Bundespokalebene und sie waren hoch motiviert an den Geräten zu sehen. Durch Zusatztraining in den vergangenen Wochen und ständigen Kontakt des Trainerteams vom FC Hettingen und dem Badischen Turnerbund, wurden die optimalen Kürübungen für das Leistungsniveau der Sportler zusammengestellt.

Gleich am ersten Gerät, dem Boden, überzeugten alle drei Hettinger das Publikum von ihrem Können und hatte Schwierigkeitselemente der Gruppe A, B und C in den Kürübungen. Mit Rondat, Flick-Flack, Schweitzer, Schraube, Handstützüberschlag, gestrecktem Salto vor- und rückwärts steuerten sie wichtige Punkte zum Mannschaftsergebnis bei. Mit 36,2 Punkten belegten sie den fünften Platz an diesem Gerät.

Am Pauschenpferd, dem Zittergerät vieler Turner, lief es für die Auswahl Badens optimal. Alle Turner kamen ohne Sturz durch ihre Übungen und holten mit 34,95 Punkten das höchste Ergebnis. Robert Balint und Tobias Schmelcher turnten flüssige Kürübungen mit perfekten Kreisflanken. Sie steuerten somit wichtige Punkte für den Gerätesieg bei. Alle anderen Landesturnverbände hatten an diesem Gerät Probleme und der ein oder andere Sturz blieb nicht aus.

Volles Risiko

An den Ringen, ein Spezialgerät von Tobias Schmelcher, turnte er volles Risiko und wurde für seine elegante Übung mit 11,3 Punkten belohnt. Hangwaage, Stemme vor- und rückwärts, Winkelstütz, Kreuzhang in verschiedenen Variationen, gestrecktes Einkugeln, Doppelschleudern mit Salto halber Drehung als Abgang wurden von ihm in perfekter Ausführung gezeigt. Mit einer Gesamtwertung von 36,1 Punkten wurde der zweite Platz an diesem Gerät geholt.

Am Sprung überzeugte Robert Balint (10,7 P) mit Handstützüberschlag und einer hohen Flugphase in den sicheren Stand die Kampfrichter. Tobias Schmelcher zeigte einen Handstützüberschlag mit Salto (10,8 P). In der Gesamtwertung waren es 32,3 Punkte und der fünfte Platz an diesem Gerät.

Der Barren war wiederum eines der stärksten Geräte der badischen Mannschaft, und mit 38 Punkten wurde ein sicherer Gerätesieg erturnt. Tobias Schmelcher kam mit 11,5 Punkten in die Wertung.

Am letzten Gerät, dem Reck, zeigten Tobias (10,95 P) und Christoph Schmelcher (10 P) saubere Übungen mit dem Flugelement Überkehren, freie Felge, Kam- und Ristriesen mit halber Drehung und Salto Abgang in eleganter Form und steuerten wichtige Punkte zum Gerätesieg mit 34,35 Punkten bei. Vor allem Christoph Schmelcher ging über die Schmerzensgrenze, da sich während seiner Kürübung die Haut in der Handfläche löste und er trotzdem mit einer offenen Hand fertig turnte.

Am Ende des Wettkampfes belegte das Team des Badischen Turnerbundes mit 211,8 Punkten einen hervorragenden dritten Platz unter allen Landesverbänden. Bundespokalsieger wurde der Sächsische Turner-Verband mit 215,8 Punkten vor dem Hessischen Turnerverband mit 215,5 Punkten.

In der Einzelwertung belegte Tobias Schmelcher einen hervorragenden fünften Platz mit 67,70 Punkten auf Bundesebene. Unterstützt wurden die Verantwortlichen Badens von Michael Schmelcher vom FC Viktoria Hettingen. LS

