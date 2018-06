Zurück am Ort des Triumphes

Anzeige

Southampton.Am 15. Juni 2014 stand Martin Kaymer im Mittelpunkt der Golf-Welt – vier Jahre nach seinem Triumph bei der 114. US Open ist es sehr ruhig geworden um den „Germinator“, wie ihn die Amerikaner damals noch ehrfurchtsvoll nannten. Vier Tage lang hatte Mr. Kaymer in Charlotte die gesamte Welt-Elite in Grund und Boden gespielt und als erster Deutscher die offenen amerikanischen Meisterschaften gewonnen – den zweiten Major-Titel seiner Karriere.

Doch seit dem eindruckvollen US-Open-Sieg wartet der Profi aus Mettmann auf einen erneuten Turniererfolg. „Ich musste in den letzten Jahren sehr geduldig sein. Ich mache mir über die sieglose Zeit allerdings nicht allzu viele Gedanken. Ich muss niemandem beweisen, dass ich die großen Turniere gewinnen und dauerhaft in der Weltspitze mitspielen kann“, sagte der 33-Jährige vor der 118. US Open, die ab diesem Donnerstag in der Nähe von New York ausgespielt wird. In der Weltrangliste ist die ehemalige Nummer eins (Februar 2011) bis auf Rang 118 zurückgefallen. „Insofern muss ich weiter hart arbeiten, um wieder dorthin zurückzukommen.“

Im noblen Shinnecock Golf Club auf Long Island will Kaymer die Wende schaffen. Die Formkurve zeigt nach oben: Bei der Italian Open wurde er Achter – ein Hoffnungsschimmer. „Es ist ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar. In Italien ist vieles so gelaufen, wie ich es mir vorstelle und ich habe vier konstante Runden gespielt. Darauf lässt sich sehr gut aufbauen“, sagte der Rheinländer. Selbst für Weltklasse-Golfer sei es schwierig, das Spiel auf konstant hohem Niveau zu halten. Oft machen nur Kleinigkeiten den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg aus, so Kaymers Erklärung.