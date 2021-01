Zurück in die Erfolgsspur

Januni McNeace zeigte zuletzt starke Leistungen. © PhilippReinhard.com

Nach sieben Siegen in Folge mussten die Hakro Merlins am vergangenen Spieltag ihre zweite Saisonniederlage einstecken. Bei den Hamburg Towers fand das Team von Tuomas Iisalo überhaupt nicht zu seinem Spiel und musste die siebenstündige Heimreise mit einer 72:89-Niederlage im Gepäck antreten. „Das war unser schlechtestes Spiel der Saison“, so Trainer Tuomas Iisalo.

Der Blick geht für die „Zauberer“ nun nach vorne, denn die nächste Aufgabe steht bereits am morgigen Samstag, 16. Januar, an, wenn medi Bayreuth um 18 Uhr zu Gast in der „Stierkampfarena“ in Ilshofen sein wird. Das Team von Raoul Korner steht derzeit auf dem 13. Tabellenplatz.

Punktgarant bei den Oberfranken ist Shooting Guard Frank Bartley. Der US-Amerikaner stand in seinen bislang elf BBL-Auftritten durchschnittlich knapp 30 Minuten auf dem Feld und sammelte pro Partie 16,6 Punkte. In der vergangenen Partie gegen Oldenburg musste der 25-Jährige aufgrund einer Beinverletzung allerdings pausieren. Aber auch auf den großen Positionen haben die Bayreuther bullige Akteure. Mit Matthew Tiby (12,1 Punkte/4,8 Rebounds) und Dererk Pardon (11,4/5,6) sind zwei gefährliche Big-Men unter den Körben aktiv, die sowohl scoren als auch zweite Bälle holen können.

In dieser reagierten die Bayreuther auf den Abgang von Ryan Woolridge und vermeldeten einen Neuzugang. Point Guard Lazeric Jones hat bereits die fünftägige Quarantäne nach seiner Einreise und den Medizincheck hinter sich gebracht und könnte bereits am morgigen Samstag in Crailsheim eingesetzt werden. Der 30-jährige und 1,85 Meter große US-Amerikaner spielte zuletzt für den türkischen Erstligisten Galatasaray Istanbul.

Der beste Punktesammler bei den Merlins ist weiterhin Point Guard Trae Bell-Haynes. Zwar ist er nicht mehr Topscorer der Liga, allerdings führt er weiterhin die BBL-Statistik in der Kategorie Vorlagen an (8,3 Assists pro Spiel). Zuletzt präsentierte sich Center Jamuni McNeace äußerst stark. In drei Partien kam der 2,08-Meter-Schlaks auf durchschnittlich über zehn Punkte und testete ein ums andere Mal die Stabilität der Korbanlagen mit seinen krachenden Dunks.

In Ilshofen ist das Team von Tuomas Iisalo im gesamten Kalenderjahr 2020 ungeschlagen geblieben – und auch gegen Bayreuth haben die Hohenloher noch nie zu Hause verloren. Vieles spricht also für die Gastgeber.

„Bayreuth ist eine talentierte Mannschaft mit viel Erfahrung. Wir haben im Pokal gegen sie gespielt, da kamen sie aber gerade erst aus der Quarantäne. Jetzt ist es eine komplett andere Situation - auch weil sich seitdem personell bei ihnen etwas getan hat“, warnt Iisalo vor dem kommenden Gegner. „Nach dem Hamburg-Spiel wollen wir jetzt wieder zurück in die Erfolgsspur finden“, so der Headcoach. anuf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.01.2021