Zverev benötigt nach Rückstand Comeback

PHILIPP KOHLSCHREIBER - KEVIN ANDERSON: Letztmals stand Kohlschreiber vor sechs Jahren in der dritten Runde des Rasenturniers, damals wurde er erst im Viertelfinale gestoppt. Gegen den Südafrikaner Anderson hat der 34-jährige Augsburger allerdings keines der bisherigen drei Duelle für sich entschieden.

JULIA GÖRGES - BARBORA STRYCOVA: Görges dürfte von dem deutschen Drittrunden-Trio, das am Freitag im Einsatz ist, die größten Chancen aufs Achtelfinale haben. Die Tschechin Strycova ist eine machbare Aufgabe für die Bad Oldesloerin. Gewinnt Görges, zieht sie erstmals in Wimbledon in die Runde der besten 16 ein.