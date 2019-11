Zverev gleich voll gefordert

Vorjahressieger Alexander Zverev freut sich auf die ATP Finals in London. © dpa

London.Mit einem spektakulären Fußball-Abend beim FC Chelsea hat sich Alexander Zverev auf das Finale seines Tennisjahres eingestimmt. Mehr Zerstreuung und Freizeit als den Stadionbesuch beim 4:4 gegen Ajax Amsterdam in der Champions League gönnte sich der Titelverteidiger in der Woche vor den ATP Finals der besten acht Profis der Saison aber nicht. Ein paar Sponsorentermine, drei Foto-Shootings – ansonsten galt die ganze Konzentration des 22 Jahre alten Hamburgers dem am Sonntag beginnenden Saisonabschluss-Spektakel in London und seinem ersten Gruppenspiel gegen den zuletzt angeschlagenen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal aus Spanien am Montag (21 Uhr MEZ).

„Gleich im ersten Match gegen Nadal zu spielen, ist natürlich etwas ganz Besonderes“, sagte Zverev am Freitag vor einer nachmittäglichen Doppelschicht auf dem Trainingsplatz mit Rekordsieger Roger Federer. Wenn sich die Top-Acht-Spieler in der kommenden Woche in zwei Gruppen messen, gibt es keine lockere erste Runde, kein Freilos, keine namenlosen Qualifikanten als Gegner. „Gegen die Nummer eins der Welt im ersten Match, die acht Besten des Jahres versammelt, das sagt alles“, unterstrich Zverev die immense Schwierigkeit seines Vorhabens, den Triumph aus 2018 zu wiederholen.

Krawietz/Mies in starker Gruppe

Im Doppelwettbewerb der ATP Finals vertreten ist mit Kevin Krawietz ein künftiger Bundesliga-Spieler von Grün-Weiss Mannheim. An seiner Seite spielt Andreas Mies, mit dem er 2019 besondere Erfolge vorzuweisen hat. Neben dem historischen Sieg bei den French Open gelang den Senkrechtstartern auch der Halbfinaleinzug bei den US Open. Nach ihrer Davis-Cup-Nominierung für das deutsche Team (18. - 24. November/Madrid) legt das Duo den Fokus zuerst auf London.

„Wir haben eine sehr starke Gruppe erwischt. Alle Doppel sind unglaublich nah beieinander, aber wir können jeden schlagen. Wir versuchen es einfach zu genießen und unser Bestes zu geben“, freut sich der 27-jährige Krawietz auf die erstmalige Teilnahme und hofft auf den Halbfinale-Einzug. dpa/jab

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.11.2019