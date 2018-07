Zverev nach Aufholjagd in Wimbledon weiter

Anzeige

Es war durchaus Glück für Zverev, dass am Abend nach einem desaströsen Tiebreak ohne einen Punktgewinn im dritten Satz wegen der Dunkelheit abgebrochen wurde. Mit dem Wissen, dass jeder weitere verlorene Satz und eine kleine Schwäche das Aus bedeutet, begann für ihn die Fortsetzung.

Mit seinem Können setzte er sich durch. Wieder einmal ist ihm das Comeback gelungen. Schon auf der roten Asche in Paris bei den French Open vor einem guten Monat hatte der Weltranglisten-Dritte das Kunststück vollbracht, dreimal nacheinander einen 1:2-Satzrückstand zu drehen. Erstmals zog Zverev in Paris mit diesen verrückten und spannenden Aufholjagden in ein Grand-Slam-Viertelfinale ein.

In Wimbledon strebt der jüngere Zverev-Bruder nun am Samstag gegen Ernests Gulbis erst einmal den Sprung in die Runde der besten 16 an. Der Qualifikant aus Lettland ist eine machbare Aufgabe, gegen ihn gespielt hat er noch nie.

Der 20-jährige Fritz bestätigte schnell die Einschätzung von Boris Becker, für Zverev eine «anstrengende» Aufgabe zu sein. Als die Fortsetzung am Freitagmittag begann, war Vater Alexander Zverev senior die Anspannung auf der Tribüne anzusehen.

Auf dem Platz ging der jüngere Zverev-Bruder konzentriert seiner Arbeit nach und zelebrierte sein Break zur 3:1-Führung mit einem lauten Schrei und einem Blick hinauf in seine Box. Der Norddeutsche dominierte so sehr den Neuanfang, dass er nach dem 1:1 im gesamten vierten Satz nur noch drei Punkte seines Gegners zuließ. Bei Fritz, wie Zverev 1997 geboren, schlichen sich mehr Fehler ein. Der 1,98 Meter große Schlaks aus Hamburg ließ auch im fünften Satz schnell keine Zweifel mehr, dass er den Court 1 als Sieger verlassen wolle. Zum 2:1 und zum 5:2 nahm Zverev dem US-Amerikaner den Aufschlag ab.

Im Schatten Zverevs scheiterte Philipp Kohlschreiber in der dritten Runde. Der Augsburger verabschiedete sich mit dem 3:6, 5:7, 5:7 gegen den an Position acht gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson. Angelique Kerber spielt am Samstag gegen die Japanerin Naomi Osaka um den Einzug ins Achtelfinale. «Ich muss besser spielen als die ersten beiden Matches hier», sagte die 30-Jährige.