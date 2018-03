Zverev nach Sieg über Kyrgios mit Halbfinal-Chance in Miami

Anzeige

In dieser Saison konnte der deutsche Davis-Cup-Spieler bislang nicht an seine teils starken Auftritte aus dem vergangenen Jahr anknüpfen. Nur in Acapulco erreichte der jüngere Zverev-Bruder das Halbfinale. In Miami, wo er auch 2017 in der Runde der besten Acht stand, mühte er sich vor dem Kyrgios-Match zweimal jeweils über drei Sätze.