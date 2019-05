Zverev reißt „Wand“ ein

Paris.Die Buhrufe des Publikums beim Zerstören seines Schlägers störten Alexander Zverev nach dem Zittersieg in der ersten Runde der French Open nicht. „Ich habe es gemacht und anschließend den fünften Satz gewonnen. Ich bin dann wieder ruhiger in das Match gestartet, das ist für mich die Hauptsache“, sagte Zverev über die Szene nach dem vierten Durchgang. Eine 2:0-Satzführung hatte Deutschlands Tennis-Star gerade verspielt, als er mit vier präzisen Hieben auf das rote Ziegelmehl sein Spielgerät zertrümmerte und die Zuschauer dies mit laut hörbaren Unmutsbekundungen quittierten.

42 Minuten später jedoch hatte er einen Durchbruch in der „Wand“ gefunden, wie Zverev seinen Kontrahenten John Millman nannte. Drei Tage nach seinem Titelgewinn in Genf rang der Hamburger am Dienstag den Australier in 4:08 Stunden und fünf Sätzen 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7), 6:3 nieder. „Ich nehme viele positive Dinge aus dem Match mit“, sagte Zverev. „Das Wichtigste ist, dass ich noch im Turnier bin.“

Mikael Ymer nächster Gegner

Beim zweiten Grand Slam der Saison dürfte nun in dem schwedischen Qualifikanten Mikael Ymer eine entspanntere Aufgabe warten. „Er hat sich stark verbessert und hatte hier in der Quali ein paar gute Matches“, sagte Zverev zwar. Dennoch dürfte der auf Platz 148 notierte 20-Jährige aus Stockholm kein furchteinflößender Gegner werden.

Aus dem deutschen Trio, das am dritten Turniertag im Einsatz war, verabschiedeten sich dagegen Cedrik-Marcel Stebe und Mona Barthel. Damit haben es von anfangs 18 deutschen Tennisprofis – elf Herren und sieben Damen – sieben in die zweite Runde geschafft. Dort trifft am Mittwoch Yannick Maden auf Rafael Nadal und Oscar Otte auf Roger Federer. Philipp Kohlschreiber spielt gegen Nicolas Mahut, Laura Siegemund gegen Belinda Bencic. Einen Tag später sind dann Jan-Lennard Struff, Andrea Petkovic und Zverev dran. dpa

