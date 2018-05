Zwangspause für Eli Seitz

Anzeige

Stuttgart.Hiobsbotschaft für das Turn-Team Deutschland. Die Gesamtweltcupsiegerin 2018, Elisabeth Seitz (Bild), muss aufgrund einer Verletzung im Bauchraum eine dreimonatige Pause einlegen. Die 24-Jährige aus Mannheim muss somit auch die Turn-Europameisterschaft in Glasgow im August absagen.

Mehrere Wochen lang hatte sich Seitz mit Schmerzen gequält, intensive Untersuchungen haben nun ergeben, dass eine Entzündung im Bauchraum die dreimonatige Pause bedingt. Die Probleme werden medikamentös behandelt und sollten nach der Pause komplett behoben sein. „Ich habe mich sehr auf die EM in Glasgow gefreut, aber die umgehende Behandlung meiner Probleme war alternativlos. Ich hoffe, dass ich im Sommer wieder ganz normal trainieren kann und die Vorbereitung auf die WM in Katar Ende Oktober in Angriff nehmen kann“, betont die Siegerin des Turn-Gesamtweltcups.

Erst im Dezember vergangenen Jahres war Seitz am Sprunggelenk operiert worden. Mitte Januar kehrte sie ins Training zurück und überraschte die Weltelite Mitte März mit dem zweiten Platz beim Weltcup in Stuttgart. zg (Bild: dpa)