Zwei aus der Region geehrt

MdL Volker Schebesta hat gestern im Europapark in Rust die Siegermannschaften des Bundeswettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ ausgezeichnet. „Wenn man alle Wettbewerbe zusammennimmt, haben die baden-württembergischen Mannschaften zwölf erste Plätze, fünf zweite Plätze und fünf dritte Plätze geholt. Das ist eine sehr gute Bilanz, welche die Schulsportwettbewerbe im Schuljahr 2017/18 zu einer echten Erfolgsgeschichte gemacht haben“, gratuliert der Staatssekretär des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport den Mannschaften. Jedes Mannschaftsmitglied erhält eine Urkunde. An „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ haben im Land rund 120 000 Schüler in 11 377 Mannschaften teilgenommen. Bundesweit messen sich jährlich rund 800 000 Schüler in 21 Sportarten. Eine Ehrung erhalten auch die Siegermannschaften des Rhein-Main-Donau-Cups und des Internationalen Bodensee-Schulcups, zwei Ersatzveranstaltungen für Mannschaften, die nicht beim Bundesfinale antreten können. Im Rahmen des Rhein-Main-Donau-Schulcups 2018 wurde die Kopernikus-Realschule Bad Mergentheim für den ersten Platz der WK III/2 Mädchen im Schwimmen geehrt. Beim Internationalen Bodenseeschulcup 2018 belegten die WK III/2 Jungen der Martin-von-Adelsheim-Schule Adelsheim den ersten Platz in der Leichtathletik. km

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018