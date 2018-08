Zwei Favoriten sind schon vorne

In der Vorsaison wurden die SpG Oberbalbach/Unterbalbach II (C1) und der SV Nassig III (C2) jeweils Vizemeister. In einem Entscheidungsspiel standen sich die beiden Teams dann in Eichel gegenüber, wo sich Nassig III knapp durchsetzte. Im anschließenden Relegationsspiel gegen die SpG Wittighausen/Zimmern gab es allerdings eine knappe Niederlage nach Verlängerung.

Beide Teams galten nach dem verpassten Aufstieg natürlich wieder als Favoriten auf den Titel – und sie wurden ihren Ansprüchen bereits am ersten Spieltag gerecht, als sich sowohl Nassig III als auch Oberbalbach/Unterbalbach II gleich an die Tabellenspitze setzten.

Mit einem Heimsieg über den SV Pülfringen II würde die SpG Oberbalbach/Unterbalbach II diese Spitzenposition wohl verteidigen. Mit etwas Glück könnte dies auch dem SV Nassig III gelingen, obwohl er spielfrei ist.

Die anderen Sieger des ersten Spieltages sind nämlich auch nicht im Einsatz. ptt

