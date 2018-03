Zwei Landestitel für die LG

Anna Hellinger und Leo Geldbach holten sich den Württembergischen Landestitel im Hammerwurf. © Ledwig

Von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim waren Anna Hellinger und Leo Geldbach in den Klassen W14 und M14 bei den württembergischen Meisterschaften im Hammerwurf in Waiblingen angetreten. Insgesamt waren bei diesen Meisterschaften nicht so große Teilnehmerfelder am Start.

Unter den Augen von Landestrainer Ralf Mutschler und DLV-Lehrwart Fred Eberle fanden die Wettbewerbe statt. Beide

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1768 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.03.2018