Zwei Mädchen in Top-Form

Beim Astoria-Cup-Turnier in Walldorf gingen zwei Nachwuchskämpferinnen von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim an den Start. Beide holten in ihren Gewichtsklassen jeweils den Sieg.

Nahezu 170 Teilnehmer, überwiegend aus Baden, hatten sich beim letzten Turnier in der Altersklasse U15 vor den Sommerferien in Walldorf eingefunden. Seitens des TSV waren Anna-Lena Höcherl in der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm und Kira Kremer in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm angetreten.

Die Landeskaderathletin Anna-Lena Höcherl stand nach überzeugenden Siegen auch bei diesem Turnier im Finale. Hier traf sie auf Karina Scheck vom TV Mosbach. Wie schon bei der Kreismeisterschaft im Frühjahr schenkten sich beide nichts und mussten sogar ins „Golden Score“ gehen, Einer Hüftwurftechnik brachte die TSV-Athletin auf die Siegerstraße. Mit diesem Sieg holte die leichteste TSV-Teilnehmerin damit ihren 13. Podestplatz im ersten Halbjahr 2019. Auch Kira Kremer erreichte in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm das Finale – und auch sie ging als Siegerin von der Matte. jotef

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019