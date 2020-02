Zwei Mal Gold und einmal Silber

Bei den Badischen Landes-Einzelmeisterschaften in der Altersklasse U18 waren die vier Teilnehmer von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim fast nicht zu bremsen: Zwei Mal Gold, einmal Silber und ein neunten Platz – ein derartiges Ergebnis hat es seitens TSV in dieser wettkampforientierten Altersklasse noch nicht gegeben.

Bei den Wettkämpfen in Hockenheim ging es nicht nur um den Landestitel, sondern auch zugleich noch um die Qualifikation für die Süddeutsche Meisterschaft. Als erste Wettkämpferin des TSV ging Anna-Lena Höcherl in der Gewichtsklasse bis 44 Kilogramm auf die Matte. Es war zugleich ihre Premiere in dieser Altersklasse. Wie schon in der U15 ging sie souverän in die Kämpfe und erreichte auf Anhieb auch hier das Finale. Im Endkampf hatte sie es sehr eilig, denn schon nach knapp 40 Sekunden holte sich die TSV-Grüngurtträgerin gegen Laetitia Glassen vom KSV Kippenheimweiler ihren ersten Titel auf Badischer Ebene in der U18.

Mara Noorlander in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm war auch diesmal nicht zu halten. Sie verteidigte sehr überzeugend ihren Titel aus dem Vorjahr und wurde gegen Anna Strohbach vom JC Hemsbach abermals Badische Meisterin.

Bis 70 Kilogramm stand auch Franziska Höcherl im Endkampf. Erst im „Golden Score“ (Verlängerung der Kampfzeit) musste sie sich gegen Luna Abboud Herbert vom JC Konstanz durch eine Haltegrifftechnik geschlagen geben.

Einen schlechten Tag erwischte dagegen der einzige männliche TSV-Athlet, Julian Sack in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm. Nach einem Sieg und zwei Niederlagen belegte er den neunten Platz, der für die Qualifikation zur Süddeutschen Einzelmeisterschaften in Pforzheim nicht reichte. jotef

