Zwei neue Merlins

Weitere Puzzleteile für den easyCredit-Basketball-Bundesliga-Kader der Saison 2020/21 der Hakro Merlins Crailsheim sind gefunden.

Coleman auf dem Flügel

Nachdem die Hakro Merlins schon früh das deutsche Grundgerüst mit Bleck, Stuckey und Kovacevic zusammen hatten, verkündeten die Hohenloher mit Bell-Haynes, Jones und McNeace bereits drei Importspieler als Neuzugänge. Dazu gesellt sich nun Flügelspieler Tim Coleman. Der 25-jährige US-Amerikaner wurde in New Jersey geboren und machte bereits 2017 auf dem NJIT-College auf sich aufmerksam.

Ingo Enskat, der Sportliche Leiter der Merlins, beschreibt Coleman als „sehr vielseitigen Spieler, der mit einer starken Athletik ausgestattet ist“. Wie Jamuni McNeace, lief das 1,96 Meter große und 98 Kilogramm schwere Kraftpaket in der vergangenen Saison für Salon Vilpas in Finnland auf und vereint sich nun in Crailsheim erneut mit seinem Kumpel und Center-Kollegen.

Coleman beeindruckte mit durchschnittlich 19,4 Punkten und 6,8 Rebounds pro Spiel in der Hauptrunde der Korisliiga und führte das Team nach dem Hauptrundengewinn bis zum Liga- und Pokalfinale. Daraufhin verpflichtete das israelische Team Hapoel Gilboa Galil Coleman für die Finalrunde der Super League, bei der man sich erst im gestrigen Halbfinale gegen das Topteam Maccabi Tel Aviv geschlagen geben musste.

„Tim Coleman hat bei seinen letzten Stationen immer Verantwortung tragen und soll jetzt bei uns auf den Flügelpositionen für frischen Wind sorgen“, so Enskat.

„Ich habe mich dazu entschieden nach Crailsheim zu wechseln, weil ich hier mit talentierten Spielern zusammenspielen kann und ich die Chance habe mich weiterzuentwickeln. Die Gespräche mit dem Trainerteam haben mir sofort ein vertrautes, familiäres Gefühl gegeben. Mein Ziel für die nächste Saison ist es mich als Spieler weiter zu verbessern und dem Team dabei zu helfen, so gut wie möglich zu performen“, erklärt Tim Coleman.

Achter Spieler im Kader

Radii Caisin ist bereits der 8. Spieler im Kader der Crailsheimer. Der 19-jährige Deutsche wechselt von den MHP Riesen Ludwigsburg zu den „Zauberern“ und soll in der „Horaffen“-Stadt die Chance bekommen, sich weiterzuentwickeln. Der Shooting Guard kam über Stationen in Hannover und bei den Artland Dragons nach Ludwigsburg, wo er in der vergangenen Saison durchschnittlich 6:41 Minuten auf dem Parkett stand. Beim Finalturnier in München bekam Caisin mehr Einsatzzeit und präsentierte sich stark. Besonders in den Halbfinalspielen gegen Ulm spielte sich der 1,98 Meter große Youngster ins Rampenlicht.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bin dankbar, dass ich die Chance bekomme in Crailsheim zu spielen. Ich will hier den nächsten Schritt machen, mich weiterentwickeln, viel dazu lernen und mit dem Team das Bestmögliche aus uns herausholen“, freut er sich.

„Er ist ein sehr vielseitiger Spieler. Gerade beim Finalturnier in München hat er auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt hoffen wir, dass er diese positive Entwicklung auch bei uns so fortsetzen kann“, sagt Ingo Enskat.

Hawkins nach Ludwigsburg

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben inzwischen Javontae Hawkins vom Ligarivalen Hakro Merlins Crailsheim verpflichtet. Der 26 Jahre alte Topscorer der Crailsheimer unterschrieb in Ludwigsburg einen Einjahresvertrag bis zum Sommer 2021, wie der Basketball-Bundesligist mitteilte. Der US-Amerikaner ist der fünfte Neuzugang der Mannschaft von Trainer John Patrick. „Javontae Hawkins passt sehr gut in unser Konzept: Er ist sehr vielseitig, hat aber keine genaue Position“, sagte Patrick. anu/dpa

