Zwei Personen für eine Fahne

Sollten die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio tatsächlich stattfinden (so wie es weiter geplant ist), dann dürfen eine Frau und ein Mann einer Nation gemeinsam die Fahne ihres Teams tragen. Darüber sollen alle Mannschaften bei Sommerspielen mindestens aus einer Frau und einem Mann bestehen.

Mit diesen Entscheidungen hat die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) die Gleichberechtigung von Frauen und Männern weiter gestärkt. „Mit einer Beteiligung von 48,8 Prozent Frauen werden die Olympischen Spiele Tokio 2020 die ersten geschlechter-neutralen Spiele der Geschichte sein“, sagte IOC-Präsident Thomas Bach. „Die IOC-Exekutive hat darüber hinaus entschieden, dass – zum ersten Mal – jede der 206 Mannschaften und das IOC-Flüchtlingsteams bei den Spielen einer Olympiade mindestens aus einer Frau und einem Mann bestehen soll. Zusätzlich haben wir die Regeln geändert und erlauben den Nationalen Olympischen Komitees (NOKs), eine Frau und ein Mann als gemeinsame Fahnenträger für die Eröffnungsfeier zu nominieren. Wir ermutigen alle NOKs, diese Möglichkeit zu nutzen. Mit diesen beiden Initiativen sendet das IOC eine weitere sehr starke Botschaft in die Welt, dass Geschlechtergerechtigkeit bei Olympischen Spielen Realität ist.“

1900 waren es 22 Frauen

Das IOC wird mit den Internationalen Sportverbänden zusammenarbeiten und eine geringe Anzahl zusätzlicher Startplätze für NOKs bereitstellen, bei denen nicht mindestens eine Frau undein Mann für die Spiele qualifiziert sind. Die Regelung gilt nicht für die Olympischen Winterspiele.Seit den Olympischen Spielen Paris 1900, an denen 22 Frauen teilnahmen, bis hin zu den Olympischen Jugendspielen Buenos Aires 2018, die das erste voll geschlechtergerechte olympische Event gewesen sind, hat das IOC viele Initiativen zur Geschlechtergerechtigkeit gestartet. Seit den Olympischen Spielen London 2012 hat in jedem Team der Nationalen Olympischen Komitees mindestens eine Frau gestanden, die an Olympia teilgenommen hat.

Allerdings gab es noch keine Ausgabe der Spiele, bei denen alle Mannschaften gleichzeitig mit mindestens einer Frau und einem Mann vertreten waren. dosb

