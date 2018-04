Zwei schwere Verletzungen trüben die Freude

Anzeige

Das Hoffenheimer Gefühlsleben war also ähnlich wie schon eine Woche zuvor nach dem 5:2-Sieg in Leipzig: Gewonnen, aber nicht gänzlich zufrieden. Vermutlich verhinderten auch zwei schwere Verletzungen die ungetrübte Freude über den 14. Saisonsieg der Hoffenheimer. Serge Gnabry musste bereits nach knapp 20 Minuten das Feld verlassen: Bei der Torvorbereitung zum 1:0 – als er einen zu kurzen Rückpass von Sané erlaufen und den Ball frei vor 96-Torhüter Tschauner quer auf Kramaric gelegt hatte – fasste er sich sogleich an seinen bereits in der Vorrunde lädierten rechten Oberschenkel und musste wenig später vom Feld genommen werden. „Es sieht nicht gut aus“, sagte Trainer Julian Nagelsmann direkt nach dem Spiel und vermutete schon da, dass der Stürmer in dieser Saison gar nicht mehr für sein Team spielen werde. Und er sollte Recht behalten: Die Diagnose nach der gestrigen Untersuchung lautet: Muskelbündellriss in den Adduktoren. Damit hat der 22-Jährige am Freitag sein letztes Spiel für die TSG 1899 bestritten, weil die Leihgabe des FC Bayern zur neuen Saison dorthin zurückgeht.

Demirbay: Wieder das rechte Sprunggelenk

Und auch für Kerem Demirbay ist die Saison mit ziemlicher Sicherheit beendet. Er erlitt am Freitag einen Kapselriss im rechten Sprunggelenk. Nach einer unglücklichen „Begegnung“ mit Bakalorz (es war kein Foul) hielt er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht sein zuletzt schon lädiertes Sprunggelenk (Syndesmosebandriss). Der „Zehner“, der am Freitag für den gesperrten Grillitsch „auf der Sechs“ spielte, hatte gegen Hannover nach auskurierter Verletzung erst sein erstes Spiel von Beginn an bestritten. Dermirbay selbst, der dick bandagiert aus der Kabine humpelte, gab sich am Abend zunächst noch kämpferisch: „Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so schlimm ist wie beim letzten Mal. Es gibt noch Hoffnung“, sagte er. Er hatte sich zum Leidwesen der Hoffenheimer geirrt. Zu diesen beiden Verletzungen kommt, dass Pavel Kaderabek für das nächste Spiel beim VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr) wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist.

Nun wird klarer, warum sich die Hoffenheimer nicht ungehemmter über den Sprung auf Platz 4 freuten, zumal nach dem 1:1-Ausgleich bis zur Pause nicht mehr viel lief bei der TSG. Für das Tor der Hannoveraner waren zwei Ex-Hoffenheimer verantwortlich: Schwegler spielte sich bis zur Grundlinie durch und passte scharf in den Fünfmeterraum, wo Kenan Karaman nur noch den Fuß hinhalten brauchte (24.).

Nachdem mit Serge Gnabry der Topscorer der vergangenen Wochen früh ausgefallen war, sah sich wohl Andrej Kramaric wieder in der Pflicht: Der Kroate erzielte seinen zweiten Treffer des Abends mit einem klasse Volley-Schuss nach einer Demirbay-Ecke (50.). Noch schöner war allerdings das entscheidende Tor zum 3:1 in der 86. Minute, als er den Ball nach einem langen Schlag von Schulz prima mitnahm und dann elegant über den zu weit vor seinem „Kasten“ stehenden Tschauner ins Tor hob. Sein Coach lobte aber nicht nur den Hattrick Kramarics, sondern die gesamte Leistung: „Er ist eine Laufmaschine und war heute ein guter Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriff.“

Die „Längen“ im Spiel der Seinen zwischen diesen Toren waren von Nagelsmann aber nicht unerwähnt geblieben, so dass Stadionsprecher Mike Diehl, bevor er von den Träumen sprach, berechtigterweise auch das Wort „Arbeitssieg“ benutzt hatte.

