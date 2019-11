Zwei starke Viertel genügten

TG s.Oliver Würzburg – Basketball Löwen Erfurt 97:70 (27:23, 27:11, 31:11, 12:25)

Würzburg: Hunt (19 Punkte/davon 2 Dreier), Obiesie (19/3), Weitzel (16), Pipiras (11/1), Albus (9/3), Stechmann (7/1), Hadenfeldt (6/2), F. Fischer (5), Eisenberger (3/1), Leonhardt (2), Jaschewski. Zuschauer: 327.

20 bärenstarke Minuten genügten, um der Favoritenstellung gerecht zu werden und die Gäste deutlich in die Schranken zu weisen: Im Heimspiel am 10. Spieltag der 2. Basketball Bundesliga ProB gegen die Basketball Löwen aus Erfurt dominierte die TG s.Oliver Würzburg das zweite (27:11) und dritte Viertel (31:11) und setzte sich unter dem Strich mit 97:70 deutlich gegen das Schlusslicht durch.

„Wenn wir schnell nach vorne spielen können, sind wir sehr gut, Das geht aber nur, wenn wir gut verteidigen und Rebounds holen. Was passiert, wenn wir nicht konzentriert verteidigen, hat man heute im ersten Viertel gesehen, als Erfurt uns 23 Punkte eingeschenkt hat“, sagte TG-Trainer Eric Detlev nach dem Spiel: „Es liegt immer an uns, wie das Spiel läuft. Wir mussten am Anfang fast jeden Ball aus dem Netz holen, dadurch konnten sie uns unter Druck setzen und das Spiel langsam machen. Unser Ziel ist es aber, immer aufs Tempo zu drücken.“

Weiter geht es für den Spitzenreiter bereits am morigen Mittwoch um 20 Uhr mit dem Nachholspiel bei den White Wings Hanau. pw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.11.2019