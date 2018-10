Zwei Stürze von Seitz

Rüsselsheim.Elisabeth Seitz war nur teilweise zufrieden mit dem letzten Test für die Turn-WM. Die deutsche Rekordmeisterin im Mehrkampf probierte beim Länderkampf zwei Neuheiten, und beide gingen schief. „Das ist aber kein Problem für mich, in bin schon besser in Form als noch beim Gewinn der Meisterschaft“, meinte die Olympia-Vierte nach ihren Stürzen vom Balken und Barren. Dennoch war die Stuttgarterin eine wichtige Stütze des deutschen Teams bei der am Samstag mit 160,200 Punkten deutlich gewonnenen WM-Generalprobe vor Italien (156,55 Punkte), der Schweiz (155,00) und Frankreich (154,80).

Seitz wird nun als einzige deutsche Turnerin bei der WM in Katar vom 25. Oktober bis 3. November den Mehrkampf bestreiten, wie Cheftrainerin Ulla Koch in Rüsselsheim mitteilte. In ihre komplizierte Stufenbarren-Übung hatte Seitz ein Verbindungsteil eingebaut, das sie ursprünglich schon bei Olympia 2016 in Rio turnen wollte, doch der Test ging daneben. „Ich muss nun in der letzten Vorbereitung für Stabilität sorgen oder überlegen, ob ich diese Verbindung doch weglasse“, räumte sie ein. Sollte die 24-Jährige in Doha die erhoffte Übung sauber turnen, wäre sie beim Ausgangswert von 6,4 Punkten eine Medaillenkandidatin. Auch ihre Premiere als Start-Turnerin am Balken brachte noch nicht den erwünschten Erfolg.

Kim Bui zeigt gute Resultate

So sorgte Vereinsgefährtin Kim Bui mit 14,05 Punkten am Stufenbarren für das beste deutsche Resultat. Mit 52,55 schaffte die Vizemeisterin auch das beste Mehrkampf-Ergebnis. Dennoch wird sie in Katar nicht den WM-Vierkampf turnen. „Dafür ist ihre Übung am Balken zu unsicher“, sagte Ulla Koch. dpa

