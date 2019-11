Zwei Treppchenplätze bei „inoffizieller WM“

Beim 5. Internationalen Sparkassen- Adler-Cup in Frankfurt setzten sich die drei Teilnehmer der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim ausgezeichnet in Szene, denn sie holten gleich zwei Mal Bronze und zudem noch einen guten siebten Rang.

Mit 2800 Startern aus 43 Nationen ist der „Adler-Cup“ zugleich das größte Turnier in Europa. An zwei Tagen ging es für den Judonachwuchs auf zehn Matten um Ranglistenpunkte und Medaillen. Dieses Großturnier gilt in der Fachwelt als die inoffizielle Judo-Weltmeisterschaft für Schüler und Jugendliche.

Erstmals versuchten sich die TSV-Landeskaderathleten Anna-Lena Höcherl, Franziska Höcherl und Pierre Ederer, in diesem internationalen Feld zu behaupten. Alle drei traten in der Altersklasse U17 an.

Anna-Lena Höcherl erwischte in der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm einen Traumstart und erreichte souverän das Halbfinale. Erst hier wurde sie von der späteren Turniersiegerin Milou Hendriks aus den Niederlanden „ausgebremst“. Im darauffolgenden Durchgang um die Bronzemedaille glänzte sie wieder mit einem Sieg über Ageliki Kavanozis aus Württemberg. Es war für die Kleinste und Leichteste unter den TSV-Nachwuchskämpferinnen ihr bisher bestes Ergebnis auf internationaler Ebene.

Für ihre Schwester Franziska Höcherl ging dagegen der Start in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm erst einmal dagegen, denn es setzte gleich einmal eine Niederlage. Immerhin schaffte sie es dann noch über die Trostrunde bis auf Platz sieben. Ein Weiterkommen auf einen Podestplatz verhinderte Jana Vachkowa aus Tschechien, die spätere Drittplatzierte.

Verhängnisvoller Angriffsfehler

Der einzige männliche TSV-Kämpfer, Pierre Ederer, verzeichnete in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm, ebenfalls einen großartigen Erfolg. Auch er schaffte durch souveräne Siege den Sprung ins Halbfinale. Sein ganz großer Traum, endlich bei einem Großturnier einmal im Finale zu stehen, war allerdings schnell ausgeträumt. Durch einen Angriffsfehler unterlag er dem späteren Silbermedaillengewinner Hannes Trier aus Thüringen. Im anschließenden Durchgang um die Bronzemedaille ging er nochmals voll konzentriert zur Sache und belohnte sich mit einem Sieg über Stijn Willems aus den Niederlanden. jotef

