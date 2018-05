Zweijahresvertrag für Titz - Seeler: «Er ist der Richtige»

Anzeige

Hamburg (dpa) - Mit der Unterschrift unter einen Zweijahresvertrag hat Trainer-Entdeckung Christian Titz seinen Job als Projektleiter Wiederaufstieg beim HSV nun auch offiziell angetreten.

Trotz des ersten Absturzes aus der Fußball-Bundesliga schenkt der tief gefallene Traditionsclub dem bisherigen U21-Erfolgscoach weiter das Vertrauen, weil er die HSV-Verantwortlichen komplett überzeugt hat.

«Christian Titz hat in den vergangenen Wochen und Monaten mit seiner inhaltlich geprägten Arbeit bewiesen, dass er der richtige Mann für unsere sportliche Neuausrichtung ist», sagt Vorstand Frank Wettstein über den 47 Jahre alten Coach, der mit 13 Punkten aus den letzten acht Spielen den HSV-Absturz fast noch verhindert hätte. «Titz hat in den vergangenen Wochen einen sehr guten Eindruck gemacht. Ich glaube, dass er der Richtige für den HSV ist», so Vereins-Ikone Uwe Seeler zur «Sport Bild».